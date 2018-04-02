Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА Москва

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Стадион: Нефтяник
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Уфа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 25.03.2018 Уфа 3:0 Металлург Аша ТМК
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 24.02.2018 Уфа 2:1 Ред Эрроуз ТМК
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Уфа 3:1 Вентспилс ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:1 Чукарички ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:0 Лиепая ТМК
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 03.02.2018 Уфа 2:3 Слован Либерец ТМК
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 22.01.2018 Алки Ороклинис 0:7 Уфа ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
- 11.11.2017 Пафос 0:3 Уфа ТМК
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 22.02.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 12.11.2016 ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига
- 11.07.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 11.05.2016 Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.03.2016 Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок
- 31.10.2015 ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига
- 06.09.2015 ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2014 ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига
- 26.10.2014 Уфа 3:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 08.07.2014 ЦСКА Москва 1:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|36 - 17
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|45 - 26
|50
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 27
|44
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Зенит
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|34 - 16
|42
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|28 - 28
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|27 - 29
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 23
|31
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|28 - 28
|30
|11.
|Амкар
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|16 - 22
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 33
|27
|13.
|Ростов
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|21 - 25
|27
|14.
|Анжи
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|29 - 47
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|22 - 42
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|16 - 44
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА МоскваДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 31 минуту, которая состоится 15.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва
Уфа
10.6% (10)
Ничья:
18.1% (17)
ЦСКА Москва
71.3% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
37.2% (35)
0:1 ЦСКА Москва:
19.1% (18)
1:1 Ничья:
16% (15)
0:2 ЦСКА Москва:
8.5% (8)
1:0 Уфа:
4.3% (4)
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