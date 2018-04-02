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ЦСКА Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА Москва

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 31 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва
Уфа
10.6% (10)
Ничья:
18.1% (17)
ЦСКА Москва
71.3% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
37.2% (35)
ЦСКА Москва:
19.1% (18)
Ничья:
16% (15)
ЦСКА Москва:
8.5% (8)
Уфа:
4.3% (4)
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