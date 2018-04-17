Стадион: Гролс Весте Зрители: 24900
2:0
Конец матча
1:0
21' ГолВан дер Лели Йерун
31' Желтая карточкаSepp van den Berg
2:0
35' ГолMichael Maria
39' Желтая карточкаЛам Томас
59' Желтая карточкаМохтар Юнес
63' Желтая карточкаВан Полен Брам
80' Желтая карточкаТомас Райян
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
93'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Томас Райян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте играет слишком грубо. Деккер Рик оказался на газоне.
92'
Эль-Хамдауи Мунир наказан за толчок Ван Полен Брам
91'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Лам Томас
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Philippe Sandler наказан за толчок Бийен Пит
90'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
88'
Тактическая замена. Ассаиди Уссама уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
88'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Холла Данни
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
85'
Удар от ворот произведет Твенте
85'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Ван дер Хейден Йелле
84'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Тескер Штефан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тескер Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
80'
Томас Райян получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Томас Райян грубо играет против соперника. Пострадал Махер Адам II
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
79'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
77'
Ондан Терелл наказан за толчок Бийен Пит
76'
Отличная возможность! Лам Томас упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
76'
76'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
71'
70'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Удар от ворот произведет Твенте
68'
Намли Юнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
67'
67'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
67'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
67'
Тескер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
66'
Холла Данни из команды Твенте играет слишком грубо. Томас Райян оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
63'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
63'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
62'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Твенте
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 24900 болельщиков
60'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Мохтар Юнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Мохтар Юнес наказан за толчок Ван дер Лели Йерун
58'
Холла Данни из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Томас Райян пострадал.
57'
Тактическая замена. Sepp van den Berg уходит с поля и его заменяет Марселлис Дирк
57'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой слева.
56'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Йенсен Фредрик, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
55'
Холла Данни не смог попасть в створ ударом издали
55'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Maria
53'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Удар от ворот произведет Твенте
52'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Судья свистит. Тигадауини Аднане атаковал сзади соперника. Это Эхизибуэ Кингсли заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
48'
Судья сигнализирует, что Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тигадауини Аднане
47'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Удар от ворот произведет Твенте
46'
ШАНС! Мениг Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Махер Адам II наказан за толчок Деккер Рик
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Michael Maria из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
45'
Ассаиди Уссама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Йенсен Фредрик оказался на газоне.
43'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Холла Данни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Назначен штрафной. Пострадал Тигадауини Аднане, его свалил Томас Райян.
42'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Томас Райян наказан за толчок Лам Томас
40'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Удар от ворот произведет Твенте
39'
Лам Томас получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Лам Томас грубо играет против соперника. Пострадал Деккер Рик
38'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Твенте
38'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
37'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Махер Адам II из команды Твенте в офсайде
35'
Ассаиди Уссама сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Michael Maria изменил счет на табло!
35'
Ассаиди Уссама из команды Твенте увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Безумный фол. Тескер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
33'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
32'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
31'
Штрафной исполнил Холла Данни, после его удара Бур Дьедерик сделал классный сейв. Угловой
31'
Sepp van den Berg получил желтую карточку от судьи
31'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Ассаиди Уссама из штрафной площади.
29'
Philippe Sandler ошибается в защите.
29'
29'
Ассаиди Уссама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле.
28'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Лам Томас из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
28'
Тигадауини Аднане предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
27'
26'
Ассаиди Уссама из команды Твенте играет слишком грубо. Philippe Sandler оказался на газоне.
26'
Тигадауини Аднане из команды Твенте играет слишком грубо. Эхизибуэ Кингсли оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Ассаиди Уссама из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Томас Райян пострадал.
23'
22'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Махер Адам II заработал фол
21'
Г О О О О Л - Ван дер Лели Йерун забивает!
21'
Плохо сыграл Sepp van den Berg - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Ассаиди Уссама из команды Твенте забрасывает мяч в штрафную.
20'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Удар от ворот произведет Твенте
20'
Отличный пас сделал Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
18'
17'
Тескер Штефан наказан за толчок Пажишек Пётр
17'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ван дер Лели Йерун
16'
Мохтар Юнес пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
15'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
15'
Michael Maria предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Michael Maria из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Эхизибуэ Кингсли пострадал.
13'
Тигадауини Аднане из команды Твенте играет слишком грубо. Томас Райян оказался на газоне.
12'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ассаиди Уссама пострадал.
12'
Назначен штрафной. Пострадал Махер Адам II, его свалил Philippe Sandler.
11'
11'
Шанс! Тескер Штефан из команды Твенте пробил головой, но мимо
11'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Йенсен Фредрик
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
8'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
7'
Саймак Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
5'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
4'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
3'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
2'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
1'
Должен был быть гол! Эхизибуэ Кингсли имел отличный шанс, но Дроммел Йоэл не дал голу состоятся!
1'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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