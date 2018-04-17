Стадион: Абе Ленстра
0:0
Второй тайм: 49'
Второй тайм
47'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
47'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
46'
Удар от ворот произведет Херенвен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
43'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
42'
Кобаяси Юки нанес удар издали, а Indy Groothuizen отбил его обратно в игру!
41'
Головой пробил Бюлтхейс Дэйв, но голкипер отбил его в поле!
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
40'
Баккер Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Опасность предотвращена - Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен вступил в отбор удачно
39'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Trevor David из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Бюлтхейс Дэйв выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
34'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Херенвен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
29'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Плохо сыграл Серж Канон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
Рохас Марко из команды Херенвен забрасывает мяч в штрафную.
27'
27'
Кобаяси Юки нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом
23'
22'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
22'
Опасность предотвращена - Хег Даниэль из команды Херенвен вступил в отбор удачно
22'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
22'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Trevor David предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Рохас Марко
18'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Рохас Марко из команды Херенвен делает неудачный навес.
16'
16'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
15'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
14'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Trevor David из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
13'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
10'
10'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
9'
Рохас Марко мяч отрикошетил от ворот
9'
Баккер Данни ошибается в защите.
8'
Хорошую попытку сделал Иммерс Лекс. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Плохо сыграл Бюлтхейс Дэйв - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
8'
Бёгелсдейк Том мяч отрикошетил от ворот
7'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
7'
Thijmen Goppel мяч отрикошетил от ворот
7'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
6'
Рохас Марко из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
4'
Кобаяси Юки выбил мяч подальше от ворот.
4'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Denzel Dumfries навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
2'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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