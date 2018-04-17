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Стадион:
Херенвен
0:0
Второй тайм: 49'
АДО Ден Хааг
0' 49'
Второй тайм
47'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
47'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
46'
Удар от ворот произведет Херенвен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
42'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
42'
Кобаяси Юки нанес удар издали, а Indy Groothuizen отбил его обратно в игру!
41'
Головой пробил Бюлтхейс Дэйв, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
40'
Баккер Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Опасность предотвращена - Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен вступил в отбор удачно
39'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Trevor David из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
37'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
37'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
37'
Trevor David выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
36'
Бюлтхейс Дэйв выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Херенвен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
29'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
29'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
29'
Плохо сыграл Серж Канон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
27'
Рохас Марко из команды Херенвен забрасывает мяч в штрафную.
27'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Кобаяси Юки нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Trevor David выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом
23'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
22'
Опасность предотвращена - Хег Даниэль из команды Херенвен вступил в отбор удачно
22'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
22'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
20'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Trevor David предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Рохас Марко
18'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Рохас Марко из команды Херенвен делает неудачный навес.
16'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
16'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Trevor David из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Trevor David выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
13'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
12'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
10'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
9'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
9'
Рохас Марко мяч отрикошетил от ворот
9'
Баккер Данни ошибается в защите.
8'
Хорошую попытку сделал Иммерс Лекс. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Плохо сыграл Бюлтхейс Дэйв - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
8'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
8'
Бёгелсдейк Том мяч отрикошетил от ворот
Угловой
7'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
7'
Thijmen Goppel мяч отрикошетил от ворот
7'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
6'
Рохас Марко из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
4'
Кобаяси Юки выбил мяч подальше от ворот.
4'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Denzel Dumfries навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
2'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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