Стадион: АФАС Зрители: 15200
4:3
Конец матча
1:0
7' ГолВегхорст Ваут
2:0
12' ГолДжаханбакш Алиреза
2:1
22' ГолЛинссен Брайн
2:2
40' ГолМатавж Тим
3:2
45' ГолДжаханбакш Алиреза
4:2
53' ГолДжаханбакш Алиреза
4:3
66' ГолМаунт Мэйсон
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но АЗ Алкмаар вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Матавж Тим наказан за толчок Сёнтьенс Матс
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Бюттнер Александер уходит с поля и его заменяет Thomas Buitink
90'
Судья сигнализирует, что Кашия Гурам из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
90'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
89'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Хаувен Йерун, но его отбил вратарь на угловой.
89'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
88'
88'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
87'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
86'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Teun Koopmeiners
86'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
86'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
86'
86'
86'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Ван Эйден Ренс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Идрисси Уссама коснулся мяча рукой.
84'
83'
Тактическая замена. Вайндал Оуэн уходит с поля и его заменяет Оуведжан Томас
83'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
83'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
82'
Вегхорст Ваут имел все шансы забить, но Хаувен Йерун сделал отличный сейв!
82'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
82'
81'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
80'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Маунт Мэйсон коснулся мяча рукой.
78'
77'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
Брюнс Томас коснулся мяча рукой.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
73'
Тил Гуус пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
72'
72'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
Беренс Рой из команды Витесс делает неудачный навес.
70'
Линссен Брайн из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
68'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар в офсайде
68'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Вегхорст Ваут нанес удар, мяч был парирован, но Хаувен Йерун не удержал его в руках.
68'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
68'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
Караваев Вячеслав наказан за толчок Идрисси Уссама
66'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон забивает!
66'
Плохо сыграл Сёнтьенс Матс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Фор Наварон из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
66'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
66'
66'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
65'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
63'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
62'
Шанс! Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
62'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
61'
60'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
58'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
58'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает неудачный навес.
57'
Сереро Тулани пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
55'
55'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
53'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
53'
53'
Линссен Брайн из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
52'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
52'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
52'
Караваев Вячеслав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
Teun Koopmeiners нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
50'
Хороший удар издали нанес Teun Koopmeiners, но отличный сейв сделал Хаувен Йерун. Угловой.
50'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
50'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
49'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
49'
Фор Наварон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
47'
Миазга Мэтт нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
47'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
46'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Отличный гол забил Джаханбакш Алиреза
46'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
46'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Джаханбакш Алиреза из команды команды АЗ Алкмаар.
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Джаханбакш Алиреза и Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар.
46'
46'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Фор Наварон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
42'
40'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матавж Тим из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
40'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Миазга Мэтт из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Матавж Тим пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
39'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
38'
36'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Сереро Тулани оказался на газоне.
36'
35'
Миазга Мэтт наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
35'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
35'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
33'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
32'
32'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Караваев Вячеслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Опасность предотвращена - Кашия Гурам из команды Витесс вступил в отбор удачно
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
25'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
24'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
23'
Линссен Брайн наказан за толчок Тил Гуус
22'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Линссен Брайн изменил счет на табло!
22'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
21'
21'
Беренс Рой из команды Витесс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
21'
Плохо сыграл Бизот Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Хаувен Йерун выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Джаханбакш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Миазга Мэтт нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
18'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
17'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
15'
15'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
15'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
14'
14'
13'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
13'
13'
Линссен Брайн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза забивает!
12'
Плохо сыграл Миазга Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
12'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
11'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар.
9'
Маунт Мэйсон завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
9'
Караваев Вячеслав из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
7'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вегхорст Ваут из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
2'
2'
Teun Koopmeiners не смог попасть в створ ударом издали
2'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, мяч был парирован, но Хаувен Йерун не удержал его в руках.
2'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
1'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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