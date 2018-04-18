Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 15383
1:0
29' ГолВанстеенкисте Яннес
1:1
32' ГолЛосано Ирвин
2:1
65' ГолГустафссон Симон
2:2
86' ГолХендрикс Йоррит
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
93'
Нгобо Фред из команды Рода опасно и грубо сыграл. Хендрикс Йоррит пострадал.
93'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Рамселар Барт из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
92'
92'
92'
92'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
91'
Бренет Джошуа оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Юрьюс Хидде перевел мяч на угловой.
91'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
91'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья свистит. Ognjen Gnjatic атаковал сзади соперника. Это Рамселар Барт заработал своей команде штрафной
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
90'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
90'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
90'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
89'
Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
88'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
88'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Armando Obispo из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
87'
Отличный пас сделал Ванстеенкисте Яннес из команды Рода. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
86'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Хендрикс Йоррит из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
85'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
84'
Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
84'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
83'
Энгельс Марио наказан за толчок Шваб Даниэль
80'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ пасует в штрафную, но Юрьюс Хидде выходит и ловит мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
80'
Тактическая замена. Jorn Vancamp уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
79'
Бренет Джошуа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
78'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
78'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
77'
Энгельс Марио из команды Рода играет слишком грубо. Armando Obispo оказался на газоне.
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ играет слишком грубо. Кум Кристиан оказался на газоне.
77'
77'
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ognjen Gnjatic из команды Рода.
76'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
76'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Отличные скиллы показывает Гудмундссон Альберт, обводя своих соперников
75'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
75'
75'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
74'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Кум Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Кум Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Тактическая замена. Ламмерс Сэм уходит с поля и его заменяет Armando Obispo
72'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Отличные скиллы показывает Росарио Пабло, обводя своих соперников
70'
Судья сигнализирует, что Бангор Патрик из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Густафссон Симон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Плохо сыграл Росарио Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
69'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
67'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
66'
Тактическая замена. Mauro Junior уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
65'
Jorn Vancamp сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Рода переиграл вратаря дальним ударом!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Густафссон Симон из команды Рода пасует в штрафную, но Ром Элой выходит и ловит мяч.
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Оассар Адиль из команды Рода.
64'
Опасность предотвращена - Оассар Адиль из команды Рода вступил в отбор удачно
64'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Энгельс Марио из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
62'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Gyliano van Velzen из команды Рода играет слишком грубо. Росарио Пабло оказался на газоне.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 15383 болельщиков
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Бренет Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
58'
58'
Mauro Junior из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
58'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Отличные скиллы показывает Росарио Пабло, обводя своих соперников
57'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Рода совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Mauro Junior из команды ПСВ делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
54'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
54'
54'
Люккассен Деррик из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
54'
53'
Mauro Junior из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
53'
Ванстеенкисте Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
53'
Рамселар Барт возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамселар Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Рамселар Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Gyliano van Velzen из команды Рода опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Росхёвел Микхал и попал в перекладину!
48'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Бренет Джошуа
48'
47'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Судья сигнализирует, что Шваб Даниэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Jorn Vancamp
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
47'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Gyliano van Velzen из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Ванстеенкисте Яннес выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Gyliano van Velzen наказан за толчок Росарио Пабло
45'
45'
Нденге Тсии-Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
Mauro Junior выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
43'
Опасность предотвращена - Кум Кристиан из команды Рода вступил в отбор удачно
43'
Отличные скиллы показывает Mauro Junior, обводя своих соперников
42'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Безумный фол. Оассар Адиль грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
40'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
39'
38'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Росхёвел Микхал из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
37'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Росарио Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
36'
Mauro Junior навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Кум Кристиан из команды Рода играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
35'
Судья сигнализирует, что Ламмерс Сэм из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Mauro Junior из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
34'
Росхёвел Микхал из команды Рода опасно и грубо сыграл. Люккассен Деррик пострадал.
32'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин изменил счет на табло!
32'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
32'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
32'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Gyliano van Velzen из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Gyliano van Velzen сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Ванстеенкисте Яннес изменил счет на табло!
29'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
29'
Плохо сыграл Росарио Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
29'
29'
28'
Нденге Тсии-Виллиам пробует нанести удар издали, но Ром Элой держит все под контролем
28'
Jorn Vancamp нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
27'
27'
Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
27'
Jorn Vancamp из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
26'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
25'
25'
24'
22'
22'
Как он промахнулся? Ламмерс Сэм имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
22'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
Jorn Vancamp из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
21'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бангор Патрик
21'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
20'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
19'
19'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
19'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Mauro Junior из команды ПСВ делает пас партнеру.
18'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ognjen Gnjatic из команды Рода.
17'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
16'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
15'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Рамселар Барт пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
14'
Кум Кристиан ошибается в защите.
13'
13'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
13'
13'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
12'
12'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
9'
9'
9'
8'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
8'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
7'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает пас партнеру.
3'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Рода поставил подножку. Пострадал Mauro Junior
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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