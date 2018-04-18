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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 15383
Рода
2:2
Конец матча
ПСВ
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
93'
Нгобо Фред из команды Рода опасно и грубо сыграл. Хендрикс Йоррит пострадал.
93'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Рамселар Барт из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
92'
Удар от ворот произведет Рода
92'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
91'
Бренет Джошуа оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Юрьюс Хидде перевел мяч на угловой.
91'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
91'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Ognjen Gnjatic атаковал сзади соперника. Это Рамселар Барт заработал своей команде штрафной
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
90'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
90'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
90'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
Удар от ворот произведет Рода
89'
Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
88'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
88'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Armando Obispo из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
87'
Отличный пас сделал Ванстеенкисте Яннес из команды Рода. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
86'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хендрикс Йоррит из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
85'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
84'
Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
Фол, нарушение
83'
Энгельс Марио наказан за толчок Шваб Даниэль
80'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ пасует в штрафную, но Юрьюс Хидде выходит и ловит мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Удар от ворот произведет Рода
80'
Тактическая замена. Jorn Vancamp уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
79'
Бренет Джошуа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
Угловой
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
78'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
77'
Энгельс Марио из команды Рода играет слишком грубо. Armando Obispo оказался на газоне.
Фол, нарушение
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ играет слишком грубо. Кум Кристиан оказался на газоне.
77'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ognjen Gnjatic из команды Рода.
Угловой
76'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
76'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Отличные скиллы показывает Гудмундссон Альберт, обводя своих соперников
75'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
75'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
74'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Травма, повреждение
73'
Кум Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Удар от ворот произведет Рода
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Кум Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Тактическая замена. Ламмерс Сэм уходит с поля и его заменяет Armando Obispo
Травма, повреждение
72'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Отличные скиллы показывает Росарио Пабло, обводя своих соперников
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Бангор Патрик из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Густафссон Симон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Плохо сыграл Росарио Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
69'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
67'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Mauro Junior уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
65'
Jorn Vancamp сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Рода переиграл вратаря дальним ударом!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Густафссон Симон из команды Рода пасует в штрафную, но Ром Элой выходит и ловит мяч.
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Оассар Адиль из команды Рода.
64'
Опасность предотвращена - Оассар Адиль из команды Рода вступил в отбор удачно
64'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Энгельс Марио из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
62'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Gyliano van Velzen из команды Рода играет слишком грубо. Росарио Пабло оказался на газоне.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 15383 болельщиков
60'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Бренет Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
58'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
58'
Mauro Junior из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
58'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Отличные скиллы показывает Росарио Пабло, обводя своих соперников
57'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
57'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Рода совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Mauro Junior из команды ПСВ делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Удар от ворот произведет Рода
54'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
54'
Удар от ворот произведет Рода
54'
Люккассен Деррик из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
54'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Mauro Junior из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
53'
Ванстеенкисте Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
Травма, повреждение
53'
Рамселар Барт возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
52'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамселар Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Рамселар Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Gyliano van Velzen из команды Рода опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Росхёвел Микхал и попал в перекладину!
Фол, нарушение
48'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Бренет Джошуа
48'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Шваб Даниэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Jorn Vancamp
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
47'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Gyliano van Velzen из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Ванстеенкисте Яннес выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Gyliano van Velzen наказан за толчок Росарио Пабло
45'
Удар от ворот произведет ПСВ
45'
Нденге Тсии-Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
Mauro Junior выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
43'
Опасность предотвращена - Кум Кристиан из команды Рода вступил в отбор удачно
43'
Отличные скиллы показывает Mauro Junior, обводя своих соперников
Травма, повреждение
42'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Оассар Адиль грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
40'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
39'
Удар от ворот произведет ПСВ
38'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Росхёвел Микхал из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
37'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Удар от ворот произведет Рода
37'
Росарио Пабло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Mauro Junior навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Кум Кристиан из команды Рода играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ламмерс Сэм из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Mauro Junior из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Росхёвел Микхал из команды Рода опасно и грубо сыграл. Люккассен Деррик пострадал.
32'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин изменил счет на табло!
32'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
32'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
32'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Gyliano van Velzen из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
31'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Gyliano van Velzen сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Ванстеенкисте Яннес изменил счет на табло!
29'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
29'
Плохо сыграл Росарио Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
29'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
29'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
28'
Нденге Тсии-Виллиам пробует нанести удар издали, но Ром Элой держит все под контролем
28'
Jorn Vancamp нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
27'
Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
27'
Jorn Vancamp из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
26'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
25'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Рода
22'
Как он промахнулся? Ламмерс Сэм имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
22'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Jorn Vancamp из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бангор Патрик
21'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
20'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
19'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Удар от ворот произведет Рода
18'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Mauro Junior из команды ПСВ делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ognjen Gnjatic из команды Рода.
17'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
Угловой
16'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
15'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
15'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Рамселар Барт пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
14'
Кум Кристиан ошибается в защите.
13'
Удар от ворот произведет Рода
13'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
13'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
12'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
9'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
8'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
7'
Удар от ворот произведет Рода
7'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
7'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Рода поставил подножку. Пострадал Mauro Junior
1'
Удар от ворот произведет ПСВ
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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