Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52145
0:0
9' Не забитый пенальтиШоне Лассе
0:1
43' ГолRalf Seuntjens
1:1
45' ГолНерес Давид
2:1
45' ГолНерес Давид
3:1
59' ГолХунтелаар Клаас-Ян
4:1
79' ГолЗиеш Хаким
Новости после матча
Второй тайм
91'
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
89'
Тактическая замена. Moreno Rutten уходит с поля и его заменяет Evert Linthorst
89'
Отличный пас сделал Зиеш Хаким из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
Отличный пас сделал Шоне Лассе из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шоне Лассе мяча так и не получил
87'
Ван де Бек Донни завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
87'
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87'
87'
ШАНС! Torino Hunte нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Отличные скиллы показывает Torino Hunte, обводя своих соперников
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
85'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
85'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
85'
84'
84'
84'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
84'
Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Jurgen Ekkelenkamp
84'
Ван Брюген Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Ван де Бек Донни нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
84'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
83'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
83'
Зиеш Хаким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
82'
Судья сигнализирует, что Evren Korkmaz из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
81'
Выглядело как неплохой момент. Зиеш Хаким из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
81'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
81'
Отличный пас сделал Зиеш Хаким из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
79'
Отличный гол забил Зиеш Хаким
79'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
79'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
79'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Хорошую попытку сделал Ральф Сеунтьенс. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
77'
Де Лихт Маттайс нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
77'
77'
Ван Брюген Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
75'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
75'
75'
Шанс! Мазрауи Нуссер из команды Аякс пробил головой, но мимо
75'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
74'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
73'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
72'
72'
Vito van Crooy решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
72'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
72'
71'
Лябиль Леруа нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Рул Янссен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
70'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Evren Korkmaz
70'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
68'
Тактическая замена. Хунтелаар Клаас-Ян уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
68'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
67'
Отличный пас сделал Шоне Лассе из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
66'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Зиеш Хаким нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
66'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
65'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
65'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
64'
Близко! Нерес Давид нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
63'
Шоне Лассе из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
61'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
59'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
59'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
58'
58'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Нерес Давид из команды Аякс подал угловой слева.
57'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
56'
Клюйверт Джастин нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
56'
56'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Клюйверт Джастин должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
56'
Зиеш Хаким разрезает оборону соперника отличным пасом
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
53'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ох, красивый был бы гол! Вебер Максимилиан пробил с лета в перекладину!
53'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный кросс...
53'
53'
Опасность предотвращена - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
53'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
52'
52'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
51'
ШАНС! Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
51'
Зиеш Хаким разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Мазрауи Нуссер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
49'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
49'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
49'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
49'
Опасность! Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
48'
Ральф Сеунтьенс не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нерес Давид вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
48'
Плохо сыграл Джеролд Промес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Нерес Давид из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Нерес Давид
45'
Ван де Бек Донни из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Вебер Максимилиан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Отличный гол забил Ральф Сеунтьенс
43'
ГОООООЛ - Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло забивает из-за штрафной площади
42'
Ниссен Расмус из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
42'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Вельтман Йоел получил травму и заменен. Ниссен Расмус выходит на поле.
36'
Вельтман Йоел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Безумный фол. Ральф Сеунтьенс грубо играет против соперника. Пострадал Вельтман Йоел
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
35'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
35'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
Вебер Максимилиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
32'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
29'
29'
29'
Зиеш Хаким нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
28'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Шоне Лассе из команды Аякс делает неудачный навес.
27'
27'
27'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
27'
26'
26'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Moreno Rutten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Torino Hunte
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
24'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
24'
22'
21'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Нерес Давид из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ральф Сеунтьенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Ван де Бек Донни из команды Аякс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
13'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Данни Пост получил травму и заменен. Рул Янссен выходит на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
9'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Шоне Лассе взялся за удар, но Уннерсталл Ларс заблокировал его!
7'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Шоне Лассе.
7'
Шоне Лассе нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
7'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
7'
6'
5'
Лябиль Леруа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло в офсайде
2'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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