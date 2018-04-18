Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13320
24' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:1
28' ГолВенте Дилан
42' Желтая карточкаХайе Том
0:2
51' ГолАмрабат Софьян
0:3
57' ГолДе Вильена Тонни
71' Желтая карточкаКру Йорди
72' Желтая карточкаОгбече Бартоломью
1:3
75' ГолОгбече Бартоломью
1:4
86' ГолВенте Дилан
1:5
90' ГолБасачикоглу Билал
Второй тайм
93'
Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд играет в стеночку с партнером по команде. Венте Дилан это был.
92'
Венте Дилан сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Басачикоглу Билал изменил счет на табло!
91'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
91'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хорошую попытку сделал Огбече Бартоломью. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает пас партнеру.
90'
Отличные скиллы показывает Аззауи Исмаил, обводя своих соперников
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
89'
89'
Аззауи Исмаил нанес удар чуть мимо. Близко!
89'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает пас партнеру.
88'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
88'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Огбече Бартоломью пробил чуть мимо штанги!
88'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Басачикоглу Билал сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Венте Дилан из команды Фейеноорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Венте Дилан
86'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
86'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
84'
84'
84'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой слева.
84'
Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
83'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II в офсайде
82'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 13320 болельщиков
82'
82'
ШАНС! Ханссон Эмиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд играет в стеночку с партнером по команде. Де Вильена Тонни это был.
80'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
79'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Велленройтер Тимон отбил его обратно в игру!
78'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
77'
Хороший удар издали нанес Басачикоглу Билал, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
77'
76'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Кру Йорди сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О О О Л - Огбече Бартоломью из команды Виллем II с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
74'
74'
Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Дикс Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Опасность! Амрабат Софьян из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
Огбече Бартоломью получил желтую карточку от судьи
72'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
71'
Кру Йорди получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Кру Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Тапия Ренато
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ханссон Эмиль
70'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
69'
69'
69'
Де Вильена Тонни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Плохо сыграл Лахман Даррил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Венте Дилан из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
66'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
65'
65'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Аззауи Исмаил
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
64'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Аззауи Исмаил нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Отличные скиллы показывает Аззауи Исмаил, обводя своих соперников
64'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кру Йорди мяч отрикошетил от ворот
63'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Огбече Бартоломью
62'
Тактическая замена. Хапс Ридгесиано уходит с поля и его заменяет Tyrell Malacia
62'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Аззауи Исмаил оказался на газоне.
62'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
62'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
59'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
59'
Амрабат Софьян пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
59'
Отличные скиллы показывает Амрабат Софьян, обводя своих соперников
57'
Дикс Кевин сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
57'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
57'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд подал угловой слева.
56'
Чиривелла Педро получил травму и заменен. Аззауи Исмаил выходит на поле.
56'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
55'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Чиривелла Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Чиривелла Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Фейеноорд" забила мяч!
50'
50'
Кру Йорди из команды Виллем II играет слишком грубо. Дикс Кевин оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Шанс! Хееркенс Фреек из команды Виллем II пробил головой, но мимо
49'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Дикс Кевин наказан за толчок Кру Йорди
46'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кру Йорди из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
45'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Кру Йорди пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
44'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
43'
43'
Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Хайе Том получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
42'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Чиривелла Педро наказан за толчок Тапия Ренато
42'
41'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Лифтинк Эльмо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Шанс! Тапия Ренато из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
36'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
35'
Дикс Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
35'
35'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
30'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
Отличные скиллы показывает Басачикоглу Билал, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
28'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Венте Дилан изменил счет на табло!
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
27'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
27'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
26'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
24'
Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Амрабат Софьян грубо играет против соперника. Пострадал Кру Йорди
24'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
23'
Дикс Кевин мяч отрикошетил от ворот
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
20'
20'
Какой промах! Басачикоглу Билал имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
20'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
18'
Соперник делает почти голевой пас, но Велленройтер Тимон из команды Виллем II начеку и спасает ситуацию.
18'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
16'
15'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
12'
11'
11'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
9'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фран Соль пострадал.
5'
5'
Кру Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Джонс Брэд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Лифтинк Эльмо не смог попасть в створ ударом издали
3'
Плохо сыграл Басачикоглу Билал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
2'
Амрабат Софьян наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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