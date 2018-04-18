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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13320
Виллем II
1:5
Конец матча
Фейеноорд
0'
24' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:1
28' Гол
Венте Дилан
42' Желтая карточка
Хайе Том
0:2
51' Гол
Амрабат Софьян
0:3
57' Гол
Де Вильена Тонни
71' Желтая карточка
Кру Йорди
72' Желтая карточка
Огбече Бартоломью
1:3
75' Гол
Огбече Бартоломью
1:4
86' Гол
Венте Дилан
1:5
90' Гол
Басачикоглу Билал
90'+3
Второй тайм
93'
Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд играет в стеночку с партнером по команде. Венте Дилан это был.
92'
Венте Дилан сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Басачикоглу Билал изменил счет на табло!

91'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
91'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хорошую попытку сделал Огбече Бартоломью. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает пас партнеру.
90'
Отличные скиллы показывает Аззауи Исмаил, обводя своих соперников
90'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
90'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
89'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
89'
Аззауи Исмаил нанес удар чуть мимо. Близко!
89'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает пас партнеру.
88'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
Офсайд
88'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
88'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Огбече Бартоломью пробил чуть мимо штанги!
88'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Басачикоглу Билал сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Венте Дилан из команды Фейеноорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Венте Дилан
86'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
86'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой слева.
84'
Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 13320 болельщиков
82'
Удар от ворот произведет Виллем II
82'
ШАНС! Ханссон Эмиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Ханссон Эмиль из команды Фейеноорд играет в стеночку с партнером по команде. Де Вильена Тонни это был.
80'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
80'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Велленройтер Тимон отбил его обратно в игру!
78'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
78'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
77'
Хороший удар издали нанес Басачикоглу Билал, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
77'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Кру Йорди сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О О О Л - Огбече Бартоломью из команды Виллем II с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
75'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
75'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Фран Соль из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
74'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
74'
Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Удар от ворот произведет Виллем II
73'
Дикс Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Опасность! Амрабат Софьян из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Желтая карточка
72'
Огбече Бартоломью получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
Желтая карточка
71'
Кру Йорди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Кру Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Тапия Ренато
70'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ханссон Эмиль
70'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
69'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Виллем II
69'
Де Вильена Тонни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Плохо сыграл Лахман Даррил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Венте Дилан из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Аззауи Исмаил
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Аззауи Исмаил нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Отличные скиллы показывает Аззауи Исмаил, обводя своих соперников
64'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
63'
Кру Йорди мяч отрикошетил от ворот
63'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Огбече Бартоломью
62'
Тактическая замена. Хапс Ридгесиано уходит с поля и его заменяет Tyrell Malacia
Фол, нарушение
62'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Аззауи Исмаил оказался на газоне.
62'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
62'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Фол, нарушение
59'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
59'
Амрабат Софьян пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
59'
Отличные скиллы показывает Амрабат Софьян, обводя своих соперников
57'
Дикс Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
57'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд подал угловой слева.
56'
Чиривелла Педро получил травму и заменен. Аззауи Исмаил выходит на поле.
56'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
55'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Чиривелла Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Чиривелла Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
53'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
52'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Фейеноорд" забила мяч!
50'
Удар от ворот произведет Виллем II
Фол, нарушение
50'
Кру Йорди из команды Виллем II играет слишком грубо. Дикс Кевин оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
49'
Шанс! Хееркенс Фреек из команды Виллем II пробил головой, но мимо
49'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Дикс Кевин наказан за толчок Кру Йорди
46'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Кру Йорди из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
Фол, нарушение
45'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Кру Йорди пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
43'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Хайе Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
42'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
42'
Чиривелла Педро наказан за толчок Тапия Ренато
42'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
37'
Удар от ворот произведет Виллем II
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Лифтинк Эльмо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Шанс! Тапия Ренато из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
36'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
35'
Дикс Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
35'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
32'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
Отличные скиллы показывает Басачикоглу Билал, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
28'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Венте Дилан изменил счет на табло!
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
27'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
26'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
24'
Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Амрабат Софьян грубо играет против соперника. Пострадал Кру Йорди
24'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
23'
Дикс Кевин мяч отрикошетил от ворот
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
20'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
Какой промах! Басачикоглу Билал имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
20'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
20'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
19'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
18'
Соперник делает почти голевой пас, но Велленройтер Тимон из команды Виллем II начеку и спасает ситуацию.
18'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
17'
Кру Йорди из команды Виллем II в офсайде
17'
Хайе Том из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
16'
Удар от ворот произведет Виллем II
15'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
15'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
14'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Хайе Том из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Виллем II
11'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
Фран Соль из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Фол, нарушение
7'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фран Соль пострадал.
5'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Кру Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Джонс Брэд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
3'
Лифтинк Эльмо не смог попасть в створ ударом издали
3'
Плохо сыграл Басачикоглу Билал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Амрабат Софьян наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
1'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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