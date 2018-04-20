Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Крылья Советов

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Зенит-2 (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 15.04.2018 Олимпиец 0:1 Зенит-2 ФПД
- 11.04.2018 Зенит-2 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.04.2018 Кубань 1:0 Зенит-2 ФПД
- 31.03.2018 Зенит-2 0:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.03.2018 Факел 0:1 Зенит-2 ФПД
- 17.03.2018 Зенит-2 0:4 Авангард Курск ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Балтика 0:1 Зенит-2 ФПД
- 24.11.2017 Зенит-2 1:1 Спартак-2 ФПД
- 19.11.2017 Тамбов 3:1 Зенит-2 ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Сибирь 3:1 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2017 Зенит-2 1:2 Тюмень ФПД
- 29.10.2017 Динамо СПб 3:3 Зенит-2 ФПД
- 21.10.2017 Зенит-2 1:2 Волгарь ФПД
- 14.10.2017 ФК Химки 1:1 Зенит-2 ФПД
- 07.10.2017 Зенит-2 2:0 Томь ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Зенит-2 2:1 Олимпиец ФПД
- 16.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Зенит-2 ФПД
Крылья Советов (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
Последние игры между собой
Зенит-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|58 - 24
|71
|2.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|49 - 21
|71
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|53 - 20
|70
|4.
|Тамбов
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|48 - 32
|57
|5.
|Балтика
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|39 - 31
|56
|6.
|Сибирь
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|37 - 25
|52
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|33
|12
|14
|7
|42 - 37
|50
|8.
|Шинник
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Кубань
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 38
|46
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 39
|40
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|29 - 41
|39
|12.
|Волгарь
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 37
|39
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|40 - 55
|38
|14.
|Луч-Энергия
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|32 - 43
|35
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|31 - 38
|34
|16.
|Олимпиец
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|31 - 44
|34
|17.
|Томь
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|28 - 48
|34
|18.
|Тюмень
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|34 - 45
|33
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|37 - 53
|31
|20.
|Факел
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|17 - 46
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Крылья СоветовДо начала игры осталось 1 день 7 часов 22 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Зенит-2 - Крылья Советов
Зенит-2
4.9% (5)
Ничья:
11.8% (12)
Крылья Советов
83.3% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Крылья Советов:
32.4% (33)
0:1 Крылья Советов:
24.5% (25)
0:2 Крылья Советов:
17.6% (18)
1:1 Ничья:
9.8% (10)
1:3 Крылья Советов:
6.9% (7)
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