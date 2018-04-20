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Зенит-2
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Крылья Советов

До начала игры осталось 1 день 7 часов 22 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Зенит-2 - Крылья Советов
Зенит-2
4.9% (5)
Ничья:
11.8% (12)
Крылья Советов
83.3% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
32.4% (33)
Крылья Советов:
24.5% (25)
Крылья Советов:
17.6% (18)
Ничья:
9.8% (10)
Крылья Советов:
6.9% (7)
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