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Енисей
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Томь

До начала игры осталось 1 день 4 часа 22 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Томь
Енисей
89.9% (98)
Ничья:
4.6% (5)
Томь
5.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
38.5% (42)
Енисей:
24.8% (27)
Енисей:
14.7% (16)
Енисей:
4.6% (5)
Ничья:
4.6% (5)
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