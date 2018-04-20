Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Томь

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Енисей (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Енисей 1:0 Олимпиец ФПД
- 07.04.2018 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФПД
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
Томь (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 17.03.2018 Тюмень 1:1 Томь ФПД
- 10.03.2018 Томь 1:0 Динамо СПб ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 25.11.2017 Волгарь 2:0 Томь ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Авангард Курск 3:3 Томь ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Олимпиец 0:0 Томь ФПД
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.10.2017 Тосно 0:0 Томь К
- 21.10.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Томь ФПД
- 14.10.2017 Томь 1:0 Факел ФПД
- 07.10.2017 Зенит-2 2:0 Томь ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФПД
Последние игры между собой
Енисей: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Томь: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 03.04.2016 Томь 2:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 14.09.2015 Енисей 1:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 08.11.2014 Енисей 0:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 12.07.2014 Томь 0:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 08.04.2013 Енисей 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 10.09.2012 Томь 2:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|58 - 24
|71
|2.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|49 - 21
|71
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|53 - 20
|70
|4.
|Тамбов
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|48 - 32
|57
|5.
|Балтика
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|39 - 31
|56
|6.
|Сибирь
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|37 - 25
|52
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|33
|12
|14
|7
|42 - 37
|50
|8.
|Шинник
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Кубань
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 38
|46
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 39
|40
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|29 - 41
|39
|12.
|Волгарь
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 37
|39
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|40 - 55
|38
|14.
|Луч-Энергия
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|32 - 43
|35
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|31 - 38
|34
|16.
|Олимпиец
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|31 - 44
|34
|17.
|Томь
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|28 - 48
|34
|18.
|Тюмень
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|34 - 45
|33
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|37 - 53
|31
|20.
|Факел
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|17 - 46
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - ТомьДо начала игры осталось 1 день 4 часа 22 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Енисей - Томь
Енисей
89.9% (98)
Ничья:
4.6% (5)
Томь
5.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Енисей:
38.5% (42)
1:0 Енисей:
24.8% (27)
2:1 Енисей:
14.7% (16)
3:0 Енисей:
4.6% (5)
1:1 Ничья:
4.6% (5)
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