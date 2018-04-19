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Стадион: Этихад Стэдиум
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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
Суонси (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 14.04.2018 Суонси 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 10.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 27.02.2018 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдей К
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси К
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Суонси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 05.02.2017 Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
- 24.09.2016 Суонси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.09.2016 Суонси 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги
- 15.05.2016 Суонси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 12.12.2015 Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
- 17.05.2015 Суонси 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 22.11.2014 Манчестер Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
- 01.01.2014 Суонси 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 01.12.2013 Манчестер Сити 3:0 Суонси Премьер-лига
- 04.05.2013 Суонси 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 27.10.2012 Манчестер Сити 1:0 Суонси Премьер-лига
- 11.03.2012 Суонси 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 15.08.2011 Манчестер Сити 4:0 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|34 - 31
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|41 - 59
|35
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 64
|28
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - СуонсиДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 54 минуты, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити
91.4% (74)
Ничья:
2.5% (2)
Суонси
6.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Сити:
37% (30)
3:0 Манчестер Сити:
22.2% (18)
3:1 Манчестер Сити:
12.3% (10)
2:1 Манчестер Сити:
7.4% (6)
1:0 Манчестер Сити:
3.7% (3)
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