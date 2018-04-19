  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Суонси
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити
91.4% (74)
Ничья:
2.5% (2)
Суонси
6.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
37% (30)
Манчестер Сити:
22.2% (18)
Манчестер Сити:
12.3% (10)
Манчестер Сити:
7.4% (6)
Манчестер Сити:
3.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация