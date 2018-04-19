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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Ливерпуль

До начала игры осталось 1 день 4 часа 52 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич
0.9% (1)
Ничья:
2.8% (3)
Ливерпуль
96.3% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
34.9% (38)
Ливерпуль:
24.8% (27)
Ливерпуль:
20.2% (22)
Ливерпуль:
8.3% (9)
Ливерпуль:
4.6% (5)
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