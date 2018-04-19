Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Ливерпуль

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Вест Бромвич (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич Кубок
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.04.2017 Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.10.2016 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 15.05.2016 Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 13.12.2015 Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 25.04.2015 Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.10.2014 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.02.2014 Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.10.2013 Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 12.02.2013 Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.09.2012 Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги
- 18.08.2012 Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.04.2012 Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 29.10.2011 Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.04.2011 Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.08.2010 Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 17.05.2009 Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.11.2008 Ливерпуль 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|34 - 31
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|41 - 59
|35
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 64
|28
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - ЛиверпульДо начала игры осталось 1 день 4 часа 52 минуты, которая состоится 21.04.2018.
Новости матча
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Ловрен избежал серьёзной травмы — 11:21
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич
0.9% (1)
Ничья:
2.8% (3)
Ливерпуль
96.3% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
34.9% (38)
0:2 Ливерпуль:
24.8% (27)
1:3 Ливерпуль:
20.2% (22)
0:1 Ливерпуль:
8.3% (9)
0:3 Ливерпуль:
4.6% (5)
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