Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм

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Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.04.2018 Кристал Пэлас 3:2 Брайтон ПЛ
- 07.04.2018 Брайтон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 10.03.2018 Эвертон 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Брайтон 3:1 Ковентри К
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|63 - 26
|71
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|65 - 30
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|57 - 33
|60
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|33 - 29
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|49 - 47
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|41 - 56
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 53
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 17 часов 57 минут, которая состоится 17.04.2018.
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Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон
2.5% (2)
Ничья:
4.9% (4)
Тоттенхэм
92.6% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
37% (30)
0:2 Тоттенхэм:
28.4% (23)
0:1 Тоттенхэм:
12.3% (10)
1:3 Тоттенхэм:
8.6% (7)
1:1 Ничья:
3.7% (3)
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