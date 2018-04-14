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Стадион:
Брайтон
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 17 часов 57 минут, которая состоится 17.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон
2.5% (2)
Ничья:
4.9% (4)
Тоттенхэм
92.6% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
37% (30)
Тоттенхэм:
28.4% (23)
Тоттенхэм:
12.3% (10)
Тоттенхэм:
8.6% (7)
Ничья:
3.7% (3)
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