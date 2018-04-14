Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Саутгемптон

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Стадион: Кинг Пауэр
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Лестер (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
- 07.04.2018 Лестер 1:2 Ньюкасл ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 16.02.2018 Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед К
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 27.01.2018 Питерборо Юнайтед 1:5 Лестер К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 16.01.2018 Лестер 2:0 Флитвуд Таун К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 06.01.2018 Флитвуд Таун 0:0 Лестер К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.03.2018 Уиган 0:2 Саутгемптон К
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига
- 02.10.2016 Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 03.04.2016 Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 17.10.2015 Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига
- 09.05.2015 Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 08.11.2014 Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига
- 23.01.2012 Саутгемптон 0:2 Лестер .Чемпионшип
- 27.08.2011 Лестер 3:2 Саутгемптон .Чемпионшип
- 11.03.2008 Саутгемптон 1:0 Лестер .Чемпионшип
- 05.01.2008 Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок
- 01.12.2007 Лестер 1:2 Саутгемптон .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|63 - 26
|71
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|65 - 30
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|57 - 33
|60
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|33 - 29
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|49 - 47
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|41 - 56
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|41 - 59
|35
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 53
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 64
|28
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 44 минуты, которая состоится 19.04.2018.
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Прогнозы на матч Лестер - Саутгемптон
Лестер
83.5% (66)
Ничья:
12.7% (10)
Саутгемптон
3.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
43% (34)
1:0 Лестер:
22.8% (18)
2:0 Лестер:
12.7% (10)
1:1 Ничья:
10.1% (8)
3:1 Лестер:
2.5% (2)
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