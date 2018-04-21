Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20401
0:0
Конец матча
21' Желтая карточкаУорд Джоэл
29' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
45' Желтая карточкаВан Анхольт Патрик
60' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
63' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
78' Желтая карточкаЛофтус-Чик Рубен
88' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
89' Желтая карточкаКаткарт Крейг
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кабаселе Кристиан
93'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
92'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
91'
Безумный фол. Уорд Джоэл грубо играет против соперника. Пострадал Холебас Хосе
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Каткарт Крейг получил желтую карточку от судьи
89'
Каткарт Крейг наказан за толчок Заха Уилфрид
88'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
88'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
88'
Судья сигнализирует, что Ришарлисон из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
87'
Томкинс Джеймс ошибается в защите.
86'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
84'
Ришарлисон из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
84'
Таунсенд Андрос наказан за толчок Дюкур Абдулайе
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 20401 болельщиков
83'
82'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
82'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
81'
Кристал Пэлас делает атакующую замену. Макартур Джеймс ушел с поля, а Бентеке Кристиан вышел в подмогу атаке.
81'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Бентеке Кристиан
81'
Дини Трой не смог попасть в створ ударом издали
80'
Ришарлисон нанес удар, мяч был парирован, но Хенесси Уэйн не удержал его в руках.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
79'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
78'
Судья подбегает и показывает Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
77'
77'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
73'
73'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Как он промахнулся? Ришарлисон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Отличные скиллы показывает Лофтус-Чик Рубен, обводя своих соперников
71'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
ШТАНГА! Пробил головой Томкинс Джеймс прямо в каркас ворот!
63'
Заха Уилфрид получил жёлтую карточку за "нырок".
63'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Заха Уилфрид нырнул в штрафной. Спорно!
62'
Какой удар! Со штрафного Миливоевич Лука сотряс перекладину!
61'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
60'
Мариаппа Эдриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
60'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Судья свистит. Хьюз Уилл атаковал сзади соперника. Это Кабай Йоан заработал своей команде штрафной
58'
Опасность предотвращена - Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
58'
57'
Окака Стефано наказан за толчок Томкинс Джеймс
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
54'
Судья сигнализирует, что Холебас Хосе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
54'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
53'
Макартур Джеймс наказан за толчок Окака Стефано
52'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
52'
51'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
51'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Карнезис Орестис пострадал.
49'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
48'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Мариаппа Эдриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
48'
48'
48'
Ван Анхольт Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Дюкур Абдулайе
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дини Трой пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Уотфорд
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
44'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
43'
Хьюз Уилл не смог попасть в створ ударом издали
43'
42'
42'
Уорд Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Перейра Роберто, обводя своих соперников
41'
41'
Опасность предотвращена - Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
40'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Окака Стефано из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Сахо Мамаду пострадал.
38'
38'
38'
Опасность предотвращена - Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
37'
37'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Хьюз Уилл наказан за толчок Миливоевич Лука
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Томкинс Джеймс нанес удар головой, но Карнезис Орестис спокойно отбил мяч.
35'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Мариаппа Эдриан наказан за толчок Ван Анхольт Патрик
34'
Дини Трой из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Томкинс Джеймс пострадал.
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каткарт Крейг из команды Уотфорд.
33'
33'
32'
Миливоевич Лука возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Миливоевич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Дюкур Абдулайе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Назначен штрафной. Пострадал Лофтус-Чик Рубен, его свалил Дюкур Абдулайе.
29'
Капу Этьен из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хьюз Уилл мяча так и не получил
29'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
27'
27'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
26'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Перейра Роберто не смог попасть в створ ударом издали
24'
Хорошую попытку сделал Каткарт Крейг. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
23'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
22'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас предупрежден после нескольких фолов.
21'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
20'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
20'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
19'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
19'
Плохо сыграл Уорд Джоэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
18'
18'
18'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
18'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
17'
Холебас Хосе из команды Уотфорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
16'
Уорд Джоэл наказан за толчок Перейра Роберто
15'
15'
15'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
14'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
12'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
9'
9'
Мариаппа Эдриан выбил мяч подальше от ворот.
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Дюкур Абдулайе нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
5'
5'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Отличная возможность! Окака Стефано упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
4'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
4'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
3'
ШАНС! Хьюз Уилл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает пас партнеру.
3'
3'
2'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Уотфорд
44.9% (80)
Ничья:
38.8% (69)
Кристал Пэлас
16.3% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.7% (60)
2:1 Уотфорд:
24.7% (44)
1:0 Уотфорд:
14.6% (26)
1:2 Кристал Пэлас:
10.7% (19)
0:1 Кристал Пэлас:
3.4% (6)
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