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Стадион: Зрители: 20401
Уотфорд
0:0
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
21' Желтая карточка
Уорд Джоэл
29' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
45' Желтая карточка
Ван Анхольт Патрик
60' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
63' Желтая карточка
Заха Уилфрид
78' Желтая карточка
Лофтус-Чик Рубен
88' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
89' Желтая карточка
Каткарт Крейг
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кабаселе Кристиан
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
92'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Уорд Джоэл грубо играет против соперника. Пострадал Холебас Хосе
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

Офсайд
90'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
89'
Каткарт Крейг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Каткарт Крейг наказан за толчок Заха Уилфрид
Желтая карточка
88'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ришарлисон из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
87'
Томкинс Джеймс ошибается в защите.
86'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
84'
Ришарлисон из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Таунсенд Андрос наказан за толчок Дюкур Абдулайе
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 20401 болельщиков
83'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
82'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
81'
Кристал Пэлас делает атакующую замену. Макартур Джеймс ушел с поля, а Бентеке Кристиан вышел в подмогу атаке.
81'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Бентеке Кристиан
81'
Дини Трой не смог попасть в створ ударом издали
80'
Ришарлисон нанес удар, мяч был парирован, но Хенесси Уэйн не удержал его в руках.
80'
Дини Трой из команды Уотфорд делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
Желтая карточка
78'
Судья подбегает и показывает Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
77'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
73'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
72'
Как он промахнулся? Ришарлисон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Отличные скиллы показывает Лофтус-Чик Рубен, обводя своих соперников
71'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
ШТАНГА! Пробил головой Томкинс Джеймс прямо в каркас ворот!
Желтая карточка
63'
Заха Уилфрид получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
63'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Заха Уилфрид нырнул в штрафной. Спорно!
62'
Какой удар! Со штрафного Миливоевич Лука сотряс перекладину!
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
Желтая карточка
60'
Мариаппа Эдриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
60'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Хьюз Уилл атаковал сзади соперника. Это Кабай Йоан заработал своей команде штрафной
58'
Опасность предотвращена - Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
58'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Окака Стефано наказан за толчок Томкинс Джеймс
56'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Холебас Хосе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
54'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
53'
Макартур Джеймс наказан за толчок Окака Стефано
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ван Анхольт Патрик
52'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
51'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
51'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Карнезис Орестис пострадал.
49'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
48'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Мариаппа Эдриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
48'
Ван Анхольт Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
47'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Дюкур Абдулайе
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дини Трой пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
45'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Уотфорд
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
44'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
43'
Хьюз Уилл не смог попасть в створ ударом издали
43'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
42'
Уорд Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Перейра Роберто, обводя своих соперников
41'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дини Трой мяча так и не получил
41'
Опасность предотвращена - Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
40'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
38'
Окака Стефано из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Сахо Мамаду пострадал.
38'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Опасность предотвращена - Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
37'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
36'
Хьюз Уилл наказан за толчок Миливоевич Лука
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Томкинс Джеймс нанес удар головой, но Карнезис Орестис спокойно отбил мяч.
35'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Дини Трой из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Томкинс Джеймс пострадал.
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каткарт Крейг из команды Уотфорд.
33'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дини Трой из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
33'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
32'
Миливоевич Лука возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Миливоевич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
29'
Дюкур Абдулайе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Лофтус-Чик Рубен, его свалил Дюкур Абдулайе.
29'
Капу Этьен из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хьюз Уилл мяча так и не получил
29'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
27'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
26'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Перейра Роберто не смог попасть в створ ударом издали
24'
Хорошую попытку сделал Каткарт Крейг. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
24'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
23'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
21'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
21'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
20'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
20'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
19'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
19'
Плохо сыграл Уорд Джоэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Дини Трой из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
18'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
17'
Холебас Хосе из команды Уотфорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
16'
Уорд Джоэл наказан за толчок Перейра Роберто
15'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
14'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Травма, повреждение
12'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
9'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
9'
Мариаппа Эдриан выбил мяч подальше от ворот.
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Дюкур Абдулайе нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
5'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
5'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
5'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Отличная возможность! Окака Стефано упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
4'
Дини Трой из команды Уотфорд делает отличный кросс...
4'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
4'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
3'
ШАНС! Хьюз Уилл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает пас партнеру.
3'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
1'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Уотфорд
44.9% (80)
Ничья:
38.8% (69)
Кристал Пэлас
16.3% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (60)
Уотфорд:
24.7% (44)
Уотфорд:
14.6% (26)
Кристал Пэлас:
10.7% (19)
Кристал Пэлас:
3.4% (6)
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