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Борнмут
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут
10.2% (6)
Ничья:
10.2% (6)
Манчестер Юнайтед
79.7% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
30.5% (18)
Манчестер Юнайтед:
27.1% (16)
Манчестер Юнайтед:
10.2% (6)
Борнмут:
8.5% (5)
Манчестер Юнайтед:
8.5% (5)
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