Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед

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Борнмут (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 07.04.2018 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|63 - 26
|71
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|65 - 30
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|57 - 33
|60
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|33 - 29
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|49 - 47
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|41 - 56
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|33 - 53
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут
10.2% (6)
Ничья:
10.2% (6)
Манчестер Юнайтед
79.7% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
30.5% (18)
0:2 Манчестер Юнайтед:
27.1% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед:
10.2% (6)
2:1 Борнмут:
8.5% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед:
8.5% (5)
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