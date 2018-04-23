Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39061
1:0
51' ГолУолкотт Тео
75' Желтая карточкаКин Майкл
90' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
90' Желтая карточкаКенеди Роберт
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
97'
Бэйнс Лейтон возвращается на поле, всё в порядке.
97'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
96'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Бэйнс Лейтон получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
94'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Кенеди Роберт наказан за толчок Уолкотт Тео
93'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мерино Микель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
93'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
91'
Гуэйе Идрисса получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Кенеди Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
90'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
90'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
89'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
Кенеди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Гейл Дуайт
87'
87'
Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
85'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Руни Уэйн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
84'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
83'
Тактическая замена. Шелви Джонджо уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
82'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон в офсайде
82'
82'
81'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Игрок из команды Ньюкасл делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
79'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Лежён Флорьян заработал фол
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 39061 болельщиков
77'
77'
77'
Ритчи Мэтт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Кин Майкл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Гейл Дуайт
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
75'
Гейл Дуайт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
73'
Судья свистит. Ласcеллс Джамал атаковал сзади соперника. Это Тосун Дженк заработал своей команде штрафной
72'
Перес Айосе нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
72'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
72'
Кин Майкл возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Кин Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Кин Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
69'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
68'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
67'
67'
Джагелка Фил из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
64'
Как он промахнулся? Гейл Дуайт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
64'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
63'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Гейл Дуайт
62'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
62'
61'
61'
Руни Уэйн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
60'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Дэйвис Том из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Перес Айосе коснулся мяча рукой.
59'
59'
Тактическая замена. Боласи Янник уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
57'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Дэйвис Том оказался на газоне.
57'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
56'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья свистит. Дэйвис Том атаковал сзади соперника. Это Йедлин Деандре заработал своей команде штрафной
55'
55'
Руни Уэйн не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Кенеди Роберт коснулся мяча рукой.
53'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Шнайдерлин Морган получил травму и заменен. Дэйвис Том выходит на поле.
52'
Шнайдерлин Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Г О О О О Л - Уолкотт Тео первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
51'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
50'
Тосун Дженк наказан за толчок Диаме Мохамед
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
49'
49'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья свистит. Боласи Янник атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
47'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тосун Дженк не пострадал и надо продолжать игру!
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
ШАНС! Уолкотт Тео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
44'
44'
44'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бэйнс Лейтон
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
40'
39'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Перес Айосе из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Плохо сыграл Пикфорд Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
37'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Как он промахнулся? Джагелка Фил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Кин Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Руни Уэйн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
33'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
30'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Перес Айосе из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
25'
Джагелка Фил из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
25'
Руни Уэйн нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Слимани Ислам не смог удачно сыграть.
23'
23'
22'
22'
Перес Айосе не смог попасть в створ ударом издали
21'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Перес Айосе из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
17'
Боласи Янник из команды Эвертон в офсайде
17'
Боласи Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Боласи Янник и Бэйнс Лейтон из команды Эвертон.
16'
16'
Шнайдерлин Морган выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
13'
Судья свистит. Тосун Дженк атаковал сзади соперника. Это Дамметт Пол заработал своей команде штрафной
13'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
11'
11'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
9'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
9'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Перес Айосе из команды Ньюкасл толкнул локтем оппонента. Это Шнайдерлин Морган заработал фол
8'
8'
6'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Шелви Джонджо пострадал.
5'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
3'
3'
ШАНС! Тосун Дженк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Ньюкасл
Эвертон
73.7% (137)
Ничья:
20.4% (38)
Ньюкасл
5.9% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
36.6% (68)
1:0 Эвертон:
22% (41)
1:1 Ничья:
16.1% (30)
2:0 Эвертон:
9.7% (18)
1:2 Ньюкасл:
3.8% (7)
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