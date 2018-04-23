Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

96' Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Ох, нехорошо это выглядит. Бэйнс Лейтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок клуба " Ньюкасл " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гуэйе Идрисса получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' [5] - столько добавил арбитр времени.

91' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

91' Кенеди Роберт получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

89' Йедлин Деандре из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Кенеди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Удар от ворот произведет Эвертон

87' Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

84' Руни Уэйн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Игрок клуба " Эвертон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

82' Игрок клуба " Эвертон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

81' Игрок из команды Ньюкасл делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Игрок клуба " Эвертон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

78' Сегодняшная посещаемость составляет 39061 болельщиков

77' Руни Уэйн из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Удар от ворот произведет Эвертон

77' Ритчи Мэтт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Кин Майкл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

75' Удар от ворот произведет Эвертон

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Ох, нехорошо это выглядит. Кин Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Кин Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Эвертон

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

69' Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок клуба " Ньюкасл " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

67' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Игрок клуба " Ньюкасл " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

64' Удар от ворот произведет Эвертон

64' Как он промахнулся? Гейл Дуайт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Игрок клуба " Ньюкасл " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

61' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Руни Уэйн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Дэйвис Том из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

59' Игрок клуба " Ньюкасл " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

57' Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игроки ФК " Эвертон " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

56' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Удар от ворот произведет Ньюкасл

55' Руни Уэйн не смог попасть в створ ударом издали

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

52' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

52' Шнайдерлин Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Г О О О О Л - Уолкотт Тео первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

49' Удар от ворот произведет Эвертон

49' Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок клуба " Ньюкасл " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

48' Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Игрок клуба " Эвертон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

46' Игрок клуба " Эвертон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.