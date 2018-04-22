  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 29532
Сток Сити
1:1
Конец матча
Бёрнли
0'
1:0
11' Гол
Н'Диайе Папа
25' Желтая карточка
Барнс Эшли
1:1
62' Гол
Барнс Эшли
85' Желтая карточка
Питерс Эрик
90' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Удар от ворот произведет Сток Сити
95'
Лоутон Мэттью не смог попасть в створ ударом издали
94'
Удар от ворот произведет Сток Сити
94'
Гудмундссон Йоханн нанес удар издали, а Батлэнд Джек отбил его обратно в игру!

92'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
92'
Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
92'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Зума Курт наказан за толчок Вествуд Эшли
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Удар от ворот произведет Бёрнли
89'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Айрлэнд Стивен нанес удар в каркас ворот!
88'
Воукс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 29532 болельщиков
Желтая карточка
85'
Судья подбегает и показывает Питерс Эрик из команды Сток Сити отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
85'
Питерс Эрик из команды Сток Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лоутон Мэттью не пострадал и надо продолжать игру!
85'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Зума Курт из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Корк Джек
83'
Удар от ворот произведет Бёрнли
82'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Хорошую попытку сделал Tyrese Campbell. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
80'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
79'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
79'
Крауч Питер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
77'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Офсайд
77'
Tyrese Campbell из команды Сток Сити в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Бёрнли
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Tyrese Campbell
74'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
74'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити направляет мяч в штрафную площадку, но Поуп Ник выбегает и ловит мяч
Фол, нарушение
71'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Тактическая замена. Бауэр Мориц уходит с поля и его заменяет Айрлэнд Стивен
Фол, нарушение
69'
Крауч Питер из команды Сток Сити играет слишком грубо. Вествуд Эшли оказался на газоне.
69'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
69'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Удар от ворот произведет Сток Сити
67'
ШАНС! Уорд Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Лоутон Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
67'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
66'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Шакири Джердан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Барнс Эшли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
62'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Почти гол! Барнс Эшли пробил головой по воротам, но Батлэнд Джек спас!
61'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Угловой
61'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
61'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Джонсон Глен уходит с поля и его заменяет Зума Курт
58'
Удар от ворот произведет Бёрнли
56'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Угловой
54'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
54'
Тарковски Джеймс нанес удар головой, но Батлэнд Джек перевел мяч на угловой!
Угловой
54'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
53'
Батлэнд Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Уорд Стивен, его свалил Крауч Питер.
Фол, нарушение
52'
Корк Джек наказан за толчок Н'Диайе Папа
52'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
51'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой слева.
51'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
49'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
48'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
48'
Питерс Эрик наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
47'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Сток Сити
46'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
44'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Назначен штрафной. Пострадал Тарковски Джеймс, его свалил Аллен Джо.
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал Аллен Джо, его свалил Гудмундссон Йоханн.
41'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
41'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
41'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Аллен Джо из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Сток Сити
37'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Инди Мартинс наказан за толчок Барнс Эшли
36'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Угловой
36'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
35'
Штрафной исполнил Гудмундссон Йоханн, после его удара Батлэнд Джек сделал классный сейв. Угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Корк Джек
Фол, нарушение
33'
Вуд Крис коснулся мяча рукой.
32'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
32'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
32'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Н'Диайе Папа наказан за толчок Вуд Крис
29'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
29'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
28'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
28'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
28'
Диуф Маме Бирам нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
27'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
27'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
25'
Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Барнс Эшли наказан за толчок Инди Мартинс
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Инди Мартинс из команды Сток Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
19'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
19'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Сток Сити
16'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Офсайд
12'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити в офсайде
11'
Диуф Маме Бирам сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Н'Диайе Папа изменил счет на табло!
10'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает пас партнеру.
10'
Аллен Джо из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
9'
Н'Диайе Папа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Удар от ворот произведет Сток Сити
2'
Леннон Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
1'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 1:1 Бёрнли
Сток Сити
42.1% (75)
Ничья:
35.4% (63)
Бёрнли
22.5% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.5% (56)
Сток Сити:
18% (32)
Сток Сити:
15.2% (27)
Бёрнли:
14.6% (26)
Бёрнли:
6.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация