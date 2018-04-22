Стадион: Бет365 Зрители: 29532
1:0
11' ГолН'Диайе Папа
25' Желтая карточкаБарнс Эшли
1:1
62' ГолБарнс Эшли
85' Желтая карточкаПитерс Эрик
90' Желтая карточкаН'Диайе Папа
Новости после матча
Второй тайм
95'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
95'
Лоутон Мэттью не смог попасть в створ ударом издали
94'
94'
Гудмундссон Йоханн нанес удар издали, а Батлэнд Джек отбил его обратно в игру!
92'
92'
Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зума Курт наказан за толчок Вествуд Эшли
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
89'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Айрлэнд Стивен нанес удар в каркас ворот!
88'
Воукс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
87'
87'
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85'
Судья подбегает и показывает Питерс Эрик из команды Сток Сити отложенную желтую карточку за фол.
85'
Питерс Эрик из команды Сток Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лоутон Мэттью не пострадал и надо продолжать игру!
85'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
83'
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Хорошую попытку сделал Tyrese Campbell. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
80'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
79'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
79'
Крауч Питер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
77'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
77'
Tyrese Campbell из команды Сток Сити в офсайде
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Tyrese Campbell
74'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
74'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити направляет мяч в штрафную площадку, но Поуп Ник выбегает и ловит мяч
71'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Тактическая замена. Бауэр Мориц уходит с поля и его заменяет Айрлэнд Стивен
69'
Крауч Питер из команды Сток Сити играет слишком грубо. Вествуд Эшли оказался на газоне.
69'
69'
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
67'
ШАНС! Уорд Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Лоутон Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
66'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Судья сигнализирует, что Шакири Джердан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
62'
Г О О О О Л - Барнс Эшли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
62'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Почти гол! Барнс Эшли пробил головой по воротам, но Батлэнд Джек спас!
61'
61'
61'
61'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Джонсон Глен уходит с поля и его заменяет Зума Курт
58'
56'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
54'
Тарковски Джеймс нанес удар головой, но Батлэнд Джек перевел мяч на угловой!
54'
53'
Батлэнд Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
52'
Назначен штрафной. Пострадал Уорд Стивен, его свалил Крауч Питер.
52'
Корк Джек наказан за толчок Н'Диайе Папа
52'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой слева.
51'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
49'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
48'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Питерс Эрик наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
44'
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
42'
Назначен штрафной. Пострадал Тарковски Джеймс, его свалил Аллен Джо.
41'
Назначен штрафной. Пострадал Аллен Джо, его свалил Гудмундссон Йоханн.
41'
41'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
41'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
39'
37'
37'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
37'
Инди Мартинс наказан за толчок Барнс Эшли
36'
36'
35'
Штрафной исполнил Гудмундссон Йоханн, после его удара Батлэнд Джек сделал классный сейв. Угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Корк Джек
33'
Вуд Крис коснулся мяча рукой.
32'
32'
32'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
29'
Н'Диайе Папа наказан за толчок Вуд Крис
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
28'
28'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
28'
Диуф Маме Бирам нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
27'
27'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
27'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
24'
Барнс Эшли наказан за толчок Инди Мартинс
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
21'
Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
20'
Инди Мартинс из команды Сток Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
19'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
19'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
19'
18'
16'
16'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
15'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
12'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити в офсайде
11'
Диуф Маме Бирам сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Н'Диайе Папа изменил счет на табло!
10'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
9'
Н'Диайе Папа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Леннон Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 1:1 Бёрнли
Сток Сити
42.1% (75)
Ничья:
35.4% (63)
Бёрнли
22.5% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.5% (56)
2:1 Сток Сити:
18% (32)
1:0 Сток Сити:
15.2% (27)
1:2 Бёрнли:
14.6% (26)
0:1 Бёрнли:
6.2% (11)
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