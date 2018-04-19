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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм

До начала игры осталось 2 дня 5 часов 51 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм
Арсенал
90.5% (76)
Ничья:
3.6% (3)
Вест Хэм
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
28.6% (24)
Арсенал:
27.4% (23)
Арсенал:
17.9% (15)
Арсенал:
8.3% (7)
Вест Хэм:
2.4% (2)
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