Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.04.2018 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига
- 09.04.2016 Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига
- 09.08.2015 Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 14.03.2015 Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 28.12.2014 Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 15.04.2014 Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 26.12.2013 Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 23.01.2013 Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 06.10.2012 Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 15.01.2011 Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига
- 30.10.2010 Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.03.2010 Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 03.01.2010 Вест Хэм 1:2 Арсенал Кубок
- 25.10.2009 Вест Хэм 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 31.01.2009 Арсенал 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 26.10.2008 Вест Хэм 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 01.01.2008 Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 25
|87
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|78 - 35
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|62 - 45
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|34 - 31
|52
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|9.
|Эвертон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 54
|42
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|35 - 42
|41
|11.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|42 - 60
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|41 - 59
|35
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|36 - 54
|34
|17.
|Суонси
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|27 - 46
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 64
|28
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|27 - 52
|24
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест ХэмДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 51 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм
Арсенал
90.5% (76)
Ничья:
3.6% (3)
Вест Хэм
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
28.6% (24)
2:1 Арсенал:
27.4% (23)
3:1 Арсенал:
17.9% (15)
1:0 Арсенал:
8.3% (7)
1:2 Вест Хэм:
2.4% (2)
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