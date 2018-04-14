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Стадион: Арсенал (Тула)
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Арсенал Тула (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 27.02.2018 Арсенал Тула 4:3 БАТЭ ТМК
- 27.02.2018 Арсенал Тула 1:2 Окжетпес ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 0:0 Кайрат ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Динамо Вранье ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 2:3 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 06.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Динамо Тбилиси ТМК
- 03.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Лудогорец ТМК
- 27.01.2018 Арсенал Тула 3:3 Габала ТМК
- 23.01.2018 Арсенал Тула 2:2 Теннис Боруссия ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.11.2017 Тосно 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|40 - 17
|56
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Зенит
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 21
|48
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|41 - 27
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 31
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 30
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 23
|34
|9.
|Урал
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 33
|31
|11.
|Ростов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 25
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 29
|30
|13.
|Амкар
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|16 - 28
|28
|14.
|Анжи
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 48
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|22 - 43
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|16 - 46
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - ЗенитДо начала игры осталось 2 дня 4 часа 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит
Арсенал Тула
7.2% (7)
Ничья:
20.6% (20)
Зенит
72.2% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
30.9% (30)
1:1 Ничья:
17.5% (17)
0:1 Зенит:
14.4% (14)
0:2 Зенит:
10.3% (10)
1:3 Зенит:
4.1% (4)
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