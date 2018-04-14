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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Зенит
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит
Арсенал Тула
7.2% (7)
Ничья:
20.6% (20)
Зенит
72.2% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
30.9% (30)
Ничья:
17.5% (17)
Зенит:
14.4% (14)
Зенит:
10.3% (10)
Зенит:
4.1% (4)
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