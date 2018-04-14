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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига
- 14.05.2017 Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига
- 18.11.2016 Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига
- 04.12.2015 Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига
- 10.08.2015 Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига
- 21.03.2015 Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига
- 13.09.2014 Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига
- 30.03.2014 Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига
- 03.11.2013 Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига
- 14.04.2013 Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига
- 30.09.2012 Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига
- 11.04.2012 Рубин 2:0 Ростов Кубок
- 28.10.2011 Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига
- 18.06.2011 Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига
- 16.10.2010 Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига
- 10.05.2010 Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига
- 25.10.2009 Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига
- 13.06.2009 Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|40 - 17
|56
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Зенит
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 21
|48
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|41 - 27
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 31
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 30
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 23
|34
|9.
|Урал
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 33
|31
|11.
|Ростов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 25
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 29
|30
|13.
|Амкар
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|16 - 28
|28
|14.
|Анжи
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 48
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|22 - 43
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|16 - 46
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - РостовДо начала игры осталось 1 день 6 часов 52 минуты, которая состоится 21.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рубин - Ростов
Рубин
73.3% (77)
Ничья:
19% (20)
Ростов
7.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Рубин:
31.4% (33)
2:1 Рубин:
29.5% (31)
1:1 Ничья:
14.3% (15)
1:2 Ростов:
5.7% (6)
2:0 Рубин:
5.7% (6)
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