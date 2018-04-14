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Стадион:
Рубин
 
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Ростов
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:
Прогнозы на матч Рубин - Ростов
Рубин
73.3% (77)
Ничья:
19% (20)
Ростов
7.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
31.4% (33)
Рубин:
29.5% (31)
Ничья:
14.3% (15)
Ростов:
5.7% (6)
Рубин:
5.7% (6)
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