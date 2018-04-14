Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Динамо Москва

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СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.03.2018 СКА-Хабаровск 1:0 КамАЗ ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
Динамо Москва (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|40 - 17
|56
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Зенит
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 21
|48
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|41 - 27
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 31
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 30
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 23
|34
|9.
|Урал
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 33
|31
|11.
|Ростов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 25
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 29
|30
|13.
|Амкар
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|16 - 28
|28
|14.
|Анжи
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 48
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|22 - 43
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|16 - 46
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Динамо МоскваДо начала игры осталось 2 дня 1 час 21 минуту, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Динамо Москва
СКА-Хабаровск
7.3% (7)
Ничья:
19.8% (19)
Динамо Москва
72.9% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Москва:
31.3% (30)
0:1 Динамо Москва:
28.1% (27)
1:1 Ничья:
15.6% (15)
0:2 Динамо Москва:
6.3% (6)
0:0 Ничья:
4.2% (4)
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