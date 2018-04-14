Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Уфа

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Стадион: РЖД Арена
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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Ницца ЛЕ
- 15.02.2018 Ницца 2:3 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.02.2018 Ференцварош 2:1 Локомотив Москва ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 02.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Осиек ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 07.12.2017 Фастав Злин 0:2 Локомотив Москва ЛЕ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 25.03.2018 Уфа 3:0 Металлург Аша ТМК
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 24.02.2018 Уфа 2:1 Ред Эрроуз ТМК
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Уфа 3:1 Вентспилс ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:1 Чукарички ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:0 Лиепая ТМК
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 03.02.2018 Уфа 2:3 Слован Либерец ТМК
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 22.01.2018 Алки Ороклинис 0:7 Уфа ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
- 15.10.2017 Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 05.04.2017 Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 09.10.2016 Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 17.09.2016 Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига
- 07.07.2016 Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 13.03.2016 Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига
- 23.08.2015 Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 18.04.2015 Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 24.11.2014 Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига
- 29.10.2014 Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|40 - 17
|56
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Зенит
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 21
|48
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|41 - 27
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 31
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 30
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 23
|34
|9.
|Урал
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 33
|31
|11.
|Ростов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 25
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 29
|30
|13.
|Амкар
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|16 - 28
|28
|14.
|Анжи
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 48
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|22 - 43
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|16 - 46
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - УфаДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа
Локомотив Москва
73.6% (64)
Ничья:
16.1% (14)
Уфа
10.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Локомотив Москва:
25.3% (22)
2:0 Локомотив Москва:
19.5% (17)
2:1 Локомотив Москва:
19.5% (17)
1:1 Ничья:
12.6% (11)
3:1 Локомотив Москва:
4.6% (4)
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