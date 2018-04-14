Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Амкар

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Стадион: Петровский
Предыдущие игры
Тосно (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 18.04.2018 Спартак Москва 1:1 Тосно К
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 23.02.2018 Тосно 4:0 Актобе ТМК
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 17.02.2018 Бананц 0:4 Тосно ТМК
- 10.02.2018 Словацко 1:2 Тосно ТМК
- 08.02.2018 Иртыш 1:0 Тосно ТМК
- 07.02.2018 Дебрецен 3:0 Тосно ТМК
- 31.01.2018 Черно Море 1:0 Тосно ТМК
- 24.01.2018 Младост Добой-Какань 0:1 Тосно ТМК
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
Амкар (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|40 - 17
|56
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Зенит
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 21
|48
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|41 - 27
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 31
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 30
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 23
|34
|9.
|Урал
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|30 - 29
|33
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|25 - 33
|31
|11.
|Ростов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 25
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 29
|30
|13.
|Амкар
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|16 - 28
|28
|14.
|Анжи
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 48
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|22 - 43
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|16 - 46
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - АмкарДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 50 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Амкар
Тосно
55.2% (48)
Ничья:
33.3% (29)
Амкар
11.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тосно:
36.8% (32)
1:1 Ничья:
24.1% (21)
2:1 Тосно:
11.5% (10)
0:0 Ничья:
5.7% (5)
0:2 Амкар:
3.4% (3)
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