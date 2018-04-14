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Стадион:
Тосно
 
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Амкар
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Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Амкар

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 50 минут, которая состоится 22.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Амкар
Тосно
55.2% (48)
Ничья:
33.3% (29)
Амкар
11.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Тосно:
36.8% (32)
Ничья:
24.1% (21)
Тосно:
11.5% (10)
Ничья:
5.7% (5)
Амкар:
3.4% (3)
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