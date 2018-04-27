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ФК Химки
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча ФК Химки - Енисей

До начала игры осталось 1 день 9 часов 8 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч ФК Химки - Енисей
ФК Химки
12.7% (15)
Ничья:
16.1% (19)
Енисей
71.2% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
28% (33)
Енисей:
27.1% (32)
Ничья:
15.3% (18)
Енисей:
6.8% (8)
ФК Химки:
5.1% (6)
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