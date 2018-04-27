Текстовая онлайн трансляция матча ФК Химки - Енисей

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ФК Химки (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.04.2018 Балтика 0:0 ФК Химки ФПД
- 16.04.2018 ФК Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
- 11.04.2018 Тамбов 2:0 ФК Химки ФПД
- 07.04.2018 ФК Химки 0:1 Оренбург ФПД
- 31.03.2018 Сибирь 2:0 ФК Химки ФПД
- 24.03.2018 ФК Химки 1:0 Тюмень ФПД
- 16.03.2018 Динамо СПб 2:1 ФК Химки ФПД
- 10.03.2018 Шинник 2:0 ФК Химки ФПД
- 04.03.2018 Волгарь 0:2 ФК Химки ФПД
- 25.11.2017 Авангард Курск 0:0 ФК Химки ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 ФК Химки 0:2 Олимпиец ФПД
- 04.11.2017 Луч-Энергия 1:1 ФК Химки ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Факел 0:1 ФК Химки ФПД
- 14.10.2017 ФК Химки 1:1 Зенит-2 ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 ФК Химки 1:0 Балтика ФПД
- 24.09.2017 Спартак-2 0:1 ФК Химки ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Енисей 1:0 Олимпиец ФПД
- 07.04.2018 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФПД
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
Последние игры между собой
ФК Химки: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Енисей: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 08.04.2017 ФК Химки 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 10.09.2016 Енисей 3:0 ФК Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 23.04.2013 Енисей 2:1 ФК Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 21.09.2012 ФК Химки 1:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 21.05.2012 ФК Химки 0:0 Енисей Первый дивизион
- 04.11.2011 Енисей 0:2 ФК Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 24.06.2011 ФК Химки 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|61 - 26
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|53 - 24
|74
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|23
|4
|7
|55 - 20
|73
|4.
|Тамбов
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|51 - 33
|60
|5.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|39 - 31
|57
|6.
|Сибирь
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 27
|52
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|45 - 41
|50
|8.
|Шинник
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|42 - 42
|48
|9.
|Кубань
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 41
|46
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|39 - 39
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 39
|42
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|29 - 41
|40
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 58
|38
|14.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 40
|37
|15.
|Тюмень
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 45
|36
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|34 - 47
|35
|17.
|Олимпиец
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 48
|34
|18.
|Томь
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 51
|34
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|37 - 55
|31
|20.
|Факел
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|21 - 47
|29
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Текстовая онлайн трансляция матча ФК Химки - ЕнисейДо начала игры осталось 1 день 9 часов 8 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч ФК Химки - Енисей
ФК Химки
12.7% (15)
Ничья:
16.1% (19)
Енисей
71.2% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Енисей:
28% (33)
0:1 Енисей:
27.1% (32)
1:1 Ничья:
15.3% (18)
0:2 Енисей:
6.8% (8)
2:1 ФК Химки:
5.1% (6)
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