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Крылья Советов
 
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Факел
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Факел

До начала игры осталось 1 день 11 часов 40 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел
Крылья Советов
96.5% (110)
Ничья:
3.5% (4)
Факел
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
46.5% (53)
Крылья Советов:
14% (16)
Крылья Советов:
13.2% (15)
Крылья Советов:
10.5% (12)
Крылья Советов:
7% (8)
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