Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Факел

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Крылья Советов (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
Факел (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.04.2018 Факел 4:1 Олимпиец ФПД
- 15.04.2018 Факел 3:1 Луч-Энергия ФПД
- 11.04.2018 Факел 0:2 Кубань ФПД
- 07.04.2018 Ротор-Волгоград 0:0 Факел ФПД
- 31.03.2018 Факел 0:4 Авангард Курск ФПД
- 24.03.2018 Факел 0:1 Зенит-2 ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Факел 0:1 Балтика ФПД
- 05.03.2018 Спартак-2 0:0 Факел ФПД
- 22.02.2018 Факел 1:0 Локомотив-Казанка КФПО
- 16.02.2018 Факел 1:0 Рига КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Чайка Песчанокопское 1:1 Факел КФ
- 25.11.2017 Факел 1:2 Тамбов ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.11.2017 Тюмень 0:0 Факел ФПД
- 04.11.2017 Факел 0:0 Динамо СПб ФПД
- 29.10.2017 Шинник 0:1 Факел ФПД
- 21.10.2017 Факел 0:1 ФК Химки ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|61 - 26
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|53 - 24
|74
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|23
|4
|7
|55 - 20
|73
|4.
|Тамбов
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|51 - 33
|60
|5.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|39 - 31
|57
|6.
|Сибирь
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 27
|52
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|45 - 41
|50
|8.
|Шинник
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|42 - 42
|48
|9.
|Кубань
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 41
|46
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|39 - 39
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 39
|42
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|29 - 41
|40
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 58
|38
|14.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 40
|37
|15.
|Тюмень
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 45
|36
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|34 - 47
|35
|17.
|Олимпиец
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 48
|34
|18.
|Томь
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 51
|34
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|37 - 55
|31
|20.
|Факел
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|21 - 47
|29
-
Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ФакелДо начала игры осталось 1 день 11 часов 40 минут, которая состоится 28.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел
Крылья Советов
96.5% (110)
Ничья:
3.5% (4)
Факел
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Крылья Советов:
46.5% (53)
2:1 Крылья Советов:
14% (16)
1:0 Крылья Советов:
13.2% (15)
3:0 Крылья Советов:
10.5% (12)
3:1 Крылья Советов:
7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация