Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Оренбург

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
Тюмень (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.04.2018 Сибирь 0:2 Тюмень ФПД
- 15.04.2018 Авангард Курск 0:0 Тюмень ФПД
- 11.04.2018 Тюмень 1:1 Динамо СПб ФПД
- 07.04.2018 Шинник 2:0 Тюмень ФПД
- 31.03.2018 Тюмень 3:1 Волгарь ФПД
- 24.03.2018 ФК Химки 1:0 Тюмень ФПД
- 17.03.2018 Тюмень 1:1 Томь ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Тюмень 0:0 Олимпиец ФПД
- 22.02.2018 Чертаново 0:1 Тюмень КФПО
- 20.02.2018 Локомотив-Казанка 0:1 Тюмень КФ
- 18.02.2018 Спартак-2 3:0 Тюмень КФ
- 14.02.2018 Арарат Москва 0:2 Тюмень КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 22.11.2017 Луч-Энергия 4:2 Тюмень ФПД
- 18.11.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.11.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Тюмень ФПД
- 08.11.2017 Тюмень 0:0 Факел ФПД
- 04.11.2017 Зенит-2 1:2 Тюмень ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
Оренбург (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 21.04.2018 Оренбург 4:3 Динамо СПб ФПД
- 15.04.2018 Шинник 0:0 Оренбург ФПД
- 11.04.2018 Оренбург 3:0 Волгарь ФПД
- 07.04.2018 ФК Химки 0:1 Оренбург ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Оренбург 3:0 Олимпиец ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
Последние игры между собой
Тюмень: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 11.04.2016 Оренбург 1:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 28.09.2015 Тюмень 0:4 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 08.11.2014 Оренбург 2:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 12.07.2014 Тюмень 1:4 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 27.05.2013 Оренбург 1:0 Тюмень Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 01.09.2012 Тюмень 1:1 Оренбург Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 31.08.2010 Оренбург 1:0 Тюмень Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 27.05.2010 Тюмень 0:0 Оренбург Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 12.10.2009 Оренбург 0:1 Тюмень Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 04.07.2009 Тюмень 1:0 Оренбург Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|61 - 26
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|53 - 24
|74
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|23
|4
|7
|55 - 20
|73
|4.
|Тамбов
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|51 - 33
|60
|5.
|Балтика
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|39 - 31
|57
|6.
|Сибирь
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 27
|52
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|45 - 41
|50
|8.
|Шинник
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|42 - 42
|48
|9.
|Кубань
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 41
|46
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|39 - 39
|43
|11.
|Волгарь
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 39
|42
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|29 - 41
|40
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 58
|38
|14.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 40
|37
|15.
|Тюмень
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 45
|36
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|34 - 47
|35
|17.
|Олимпиец
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 48
|34
|18.
|Томь
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 51
|34
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|37 - 55
|31
|20.
|Факел
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|21 - 47
|29
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - ОренбургДо начала игры осталось 1 день 8 часов 41 минуту, которая состоится 28.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Тюмень - Оренбург
Тюмень
15.7% (19)
Ничья:
22.3% (27)
Оренбург
62% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Оренбург:
27.3% (33)
1:2 Оренбург:
21.5% (26)
1:1 Ничья:
18.2% (22)
0:2 Оренбург:
6.6% (8)
2:1 Тюмень:
5.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация