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Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Оренбург

До начала игры осталось 1 день 8 часов 41 минуту, которая состоится 28.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Тюмень - Оренбург
Тюмень
15.7% (19)
Ничья:
22.3% (27)
Оренбург
62% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
27.3% (33)
Оренбург:
21.5% (26)
Ничья:
18.2% (22)
Оренбург:
6.6% (8)
Тюмень:
5.8% (7)
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