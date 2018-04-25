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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Сток Сити

До начала игры осталось 1 день 9 часов 11 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль
97.4% (114)
Ничья:
2.6% (3)
Сток Сити
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
33.3% (39)
Ливерпуль:
16.2% (19)
Ливерпуль:
16.2% (19)
Ливерпуль:
15.4% (18)
Ливерпуль:
4.3% (5)
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