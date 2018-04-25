Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Сток Сити

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
Сток Сити (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 22.04.2018 Сток Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 16.04.2018 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сток Сити: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.04.2017 Сток Сити 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.12.2016 Ливерпуль 4:1 Сток Сити Премьер-лига
- 10.04.2016 Ливерпуль 4:1 Сток Сити Премьер-лига
- 26.01.2016 Ливерпуль 0:1 Сток Сити Кубок лиги Англии
- 05.01.2016 Сток Сити 0:1 Ливерпуль Кубок лиги
- 09.08.2015 Сток Сити 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 24.05.2015 Сток Сити 6:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.11.2014 Ливерпуль 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 12.01.2014 Сток Сити 3:5 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.08.2013 Ливерпуль 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.12.2012 Сток Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 07.10.2012 Ливерпуль 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 18.03.2012 Ливерпуль 2:1 Сток Сити Кубок
- 14.01.2012 Ливерпуль 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.10.2011 Сток Сити 1:2 Ливерпуль Кубок Carling
- 10.09.2011 Сток Сити 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.02.2011 Ливерпуль 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 13.11.2010 Сток Сити 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 16.01.2010 Сток Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|98 - 25
|90
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|20
|11
|4
|80 - 37
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|66 - 46
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|35 - 32
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|40 - 54
|45
|9.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 43
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 60
|38
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|42 - 63
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|36 - 54
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|27 - 51
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|32 - 65
|29
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 54
|25
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Сток СитиДо начала игры осталось 1 день 9 часов 11 минут, которая состоится 28.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль
97.4% (114)
Ничья:
2.6% (3)
Сток Сити
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
33.3% (39)
3:1 Ливерпуль:
16.2% (19)
3:0 Ливерпуль:
16.2% (19)
2:1 Ливерпуль:
15.4% (18)
1:0 Ливерпуль:
4.3% (5)
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