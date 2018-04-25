Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Борнмут

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.03.2018 Уиган 0:2 Саутгемптон К
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 07.04.2018 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.04.2017 Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.03.2016 Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.11.2015 Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига
- 25.07.2014 Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи. Сборные
- 12.03.2011 Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига
- 02.10.2010 Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига
- 10.08.2010 Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling
- 11.07.2009 Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|98 - 25
|90
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|20
|11
|4
|80 - 37
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|66 - 46
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|35 - 32
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|40 - 54
|45
|9.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 43
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 60
|38
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|42 - 63
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|36 - 54
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|27 - 51
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|32 - 65
|29
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 54
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - БорнмутДо начала игры осталось 1 день 11 часов 41 минуту, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон
73.1% (76)
Ничья:
19.2% (20)
Борнмут
7.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
34.6% (36)
2:1 Саутгемптон:
27.9% (29)
1:1 Ничья:
14.4% (15)
0:1 Борнмут:
3.8% (4)
2:0 Саутгемптон:
3.8% (4)
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