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Стадион:
Саутгемптон
 
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Борнмут
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Борнмут

До начала игры осталось 1 день 11 часов 41 минуту, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон
73.1% (76)
Ничья:
19.2% (20)
Борнмут
7.7% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
34.6% (36)
Саутгемптон:
27.9% (29)
Ничья:
14.4% (15)
Борнмут:
3.8% (4)
Саутгемптон:
3.8% (4)
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