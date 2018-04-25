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Вест Хэм
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 54 минуты, которая состоится 29.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм
6.7% (6)
Ничья:
8.9% (8)
Манчестер Сити
84.4% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38.9% (35)
Манчестер Сити:
16.7% (15)
Манчестер Сити:
11.1% (10)
Ничья:
6.7% (6)
Манчестер Сити:
5.6% (5)
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