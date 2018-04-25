Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити

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Вест Хэм (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 16.04.2018 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Манчестер Сити: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи. Клубы
- 01.02.2017 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 06.01.2017 Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок
- 28.08.2016 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.01.2016 Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 19.09.2015 Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.04.2015 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 25.10.2014 Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.05.2014 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 21.01.2014 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги
- 08.01.2014 Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги
- 19.10.2013 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 27.04.2013 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 03.11.2012 Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 01.05.2011 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 11.12.2010 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.05.2010 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.09.2009 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 01.03.2009 Вест Хэм 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|98 - 25
|90
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|20
|11
|4
|80 - 37
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|66 - 46
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|35 - 32
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|40 - 54
|45
|9.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 43
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 60
|38
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|42 - 63
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|36 - 54
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|27 - 51
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|32 - 65
|29
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 54
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 54 минуты, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм
6.7% (6)
Ничья:
8.9% (8)
Манчестер Сити
84.4% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
38.9% (35)
1:3 Манчестер Сити:
16.7% (15)
0:2 Манчестер Сити:
11.1% (10)
1:1 Ничья:
6.7% (6)
0:3 Манчестер Сити:
5.6% (5)
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