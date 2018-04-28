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Стадион: Зрители: 24121
Хаддерсфилд Таун
0:2
Конец матча
Эвертон
0'
0:1
39' Гол
Тосун Дженк
50' Желтая карточка
Хогг Джонатан
0:2
77' Гол
Гуэйе Идрисса
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Эвертон заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 24121 болельщиков
95'
Мэлоун Скотт имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
95'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
95'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
90'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Удар от ворот произведет Эвертон
85'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
Фол, нарушение
84'
Назначен штрафной. Пострадал Биллинг Филип, его свалил Дэйвис Том.
84'
Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Депуатр Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
84'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
83'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хадергьонай Флорент ошибается в защите.
81'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
Фол, нарушение
80'
Биллинг Филип наказан за толчок Дэйвис Том
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
77'
Бэйнс Лейтон сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Гуэйе Идрисса изменил счет на табло!
77'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
77'
Ниассе Умар из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Офсайд
77'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
76'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
76'
Джагелка Фил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Эвертон делает оборонительную замену. Влашич Никола уходит, а на его место вступает Мори Рамиро, игрок более защитного плана.
75'
Тактическая замена. Влашич Никола уходит с поля и его заменяет Мори Рамиро
75'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
73'
Шнайдерлин Морган наказан за толчок Притчард Алекс
72'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
70'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
70'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
69'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун направляет мяч в штрафную площадку, но Пикфорд Джордан выбегает и ловит мяч
68'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Влашич Никола
66'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
65'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
64'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Дэйвис Том
62'
Тактическая замена. Хогг Джонатан уходит с поля и его заменяет Мэлоун Скотт
Угловой
62'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
61'
Биллинг Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
61'
Уолкотт Тео из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Руни Уэйн из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Куанер Колин уходит с поля и его заменяет Биллинг Филип
Офсайд
59'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон в офсайде
59'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
58'
Притчард Алекс наказан за толчок Коулмэн Шеймус
57'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Коулмэн Шеймус должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
57'
Руни Уэйн из команды Эвертон находит одноклубника четким пасом пяткой.
56'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
54'
Тосун Дженк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Шиндлер Кристофер, его свалил Тосун Дженк.
54'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Тосун Дженк
52'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
50'
Судья подбегает и показывает Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отложенную желтую карточку за фол.
Офсайд
50'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
49'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Руни Уэйн мяча так и не получил
Фол, нарушение
48'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уолкотт Тео не пострадал и надо продолжать игру!
48'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Хорошую попытку сделал Влашич Никола. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Плохо сыграл Ван ла Парра Райив - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает пас партнеру.
46'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
45'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Тосун Дженк
42'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Угловой
42'
Руни Уэйн из команды Эвертон подал угловой справа.
42'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Команда Эвертон забила мяч, хотя лучше играли соперники
39'
Уолкотт Тео сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Тосун Дженк изменил счет на табло!
37'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
37'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игра в одни ворота сейчас. Хаддерсфилд Таун доминирует и владеет мячом
37'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
37'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
37'
Тосун Дженк наказан за толчок Ван ла Парра Райив
35'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Эвертон
33'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Эвертон
31'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
31'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Влашич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
29'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
29'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
29'
Руни Уэйн не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
28'
Руни Уэйн из команды Эвертон подал угловой справа.
28'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
23'
Удар от ворот произведет Эвертон
22'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
21'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Эвертон
21'
Конголо Теренс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
20'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
20'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
18'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
17'
Мунье Стив нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
17'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
17'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
15'
Руни Уэйн из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
14'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Влашич Никола наказан за толчок Ван ла Парра Райив
12'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
10'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Муй Аарон атаковал сзади соперника. Это Влашич Никола заработал своей команде штрафной
9'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Руни Уэйн
7'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
6'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удар от ворот произведет Эвертон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
3'
Уолкотт Тео из команды Эвертон играет слишком грубо. Хогг Джонатан оказался на газоне.
2'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Угловой
1'
Руни Уэйн из команды Эвертон подал угловой справа.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:2 Эвертон
Хаддерсфилд Таун
18.8% (33)
Ничья:
43.8% (77)
Эвертон
37.5% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.8% (63)
Эвертон:
23.3% (41)
Хаддерсфилд Таун:
10.8% (19)
Эвертон:
7.4% (13)
Хаддерсфилд Таун:
5.7% (10)
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