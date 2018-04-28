Стадион: Джон Смит Зрители: 24121
0:2
Конец матча
0:1
39' ГолТосун Дженк
50' Желтая карточкаХогг Джонатан
0:2
77' ГолГуэйе Идрисса
Новости после матча
Второй тайм
95'
Эвертон заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 24121 болельщиков
95'
Мэлоун Скотт имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
95'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
93'
92'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
87'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
86'
86'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
85'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
84'
Назначен штрафной. Пострадал Биллинг Филип, его свалил Дэйвис Том.
84'
Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Депуатр Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
83'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хадергьонай Флорент ошибается в защите.
81'
81'
80'
Биллинг Филип наказан за толчок Дэйвис Том
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
77'
Бэйнс Лейтон сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Гуэйе Идрисса изменил счет на табло!
77'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
77'
Ниассе Умар из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
77'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
76'
Матч возобновится спорным мячом
76'
Джагелка Фил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Эвертон делает оборонительную замену. Влашич Никола уходит, а на его место вступает Мори Рамиро, игрок более защитного плана.
75'
Тактическая замена. Влашич Никола уходит с поля и его заменяет Мори Рамиро
75'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
Шнайдерлин Морган наказан за толчок Притчард Алекс
72'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
72'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
69'
68'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун направляет мяч в штрафную площадку, но Пикфорд Джордан выбегает и ловит мяч
68'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
67'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Влашич Никола
66'
65'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Дэйвис Том
62'
Тактическая замена. Хогг Джонатан уходит с поля и его заменяет Мэлоун Скотт
62'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
61'
Биллинг Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
61'
61'
Уолкотт Тео из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Куанер Колин уходит с поля и его заменяет Биллинг Филип
59'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон в офсайде
59'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Притчард Алекс наказан за толчок Коулмэн Шеймус
57'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Коулмэн Шеймус должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
56'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Тосун Дженк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Назначен штрафной. Пострадал Шиндлер Кристофер, его свалил Тосун Дженк.
54'
54'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Тосун Дженк
52'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Судья подбегает и показывает Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отложенную желтую карточку за фол.
50'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
49'
49'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Руни Уэйн мяча так и не получил
48'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уолкотт Тео не пострадал и надо продолжать игру!
48'
48'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Хорошую попытку сделал Влашич Никола. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Плохо сыграл Ван ла Парра Райив - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает пас партнеру.
46'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Тосун Дженк
42'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Джагелка Фил из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Команда Эвертон забила мяч, хотя лучше играли соперники
39'
Уолкотт Тео сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Тосун Дженк изменил счет на табло!
37'
37'
37'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игра в одни ворота сейчас. Хаддерсфилд Таун доминирует и владеет мячом
37'
37'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Тосун Дженк наказан за толчок Ван ла Парра Райив
35'
35'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
33'
33'
32'
32'
31'
31'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
31'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Влашич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
29'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
29'
29'
Руни Уэйн не смог попасть в створ ударом издали
28'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
23'
22'
21'
21'
21'
21'
Конголо Теренс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
20'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
18'
18'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
17'
Мунье Стив нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
17'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
17'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
15'
15'
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
14'
13'
13'
13'
12'
12'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Влашич Никола наказан за толчок Ван ла Парра Райив
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Судья свистит. Муй Аарон атаковал сзади соперника. Это Влашич Никола заработал своей команде штрафной
9'
8'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Руни Уэйн
7'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
3'
Уолкотт Тео из команды Эвертон играет слишком грубо. Хогг Джонатан оказался на газоне.
2'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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"Эвертон" интересуется Азмуном — 20:33
-
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:2 Эвертон
Хаддерсфилд Таун
18.8% (33)
Ничья:
43.8% (77)
Эвертон
37.5% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.8% (63)
1:2 Эвертон:
23.3% (41)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
10.8% (19)
0:1 Эвертон:
7.4% (13)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
5.7% (10)
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