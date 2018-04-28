Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 52283
0:1
Конец матча
0:1
29' ГолФиллипс Мэтт
37' Желтая карточкаЛивермо Джейк
45' Желтая карточкаНьом Аллан
68' Желтая карточкаДиаме Мохамед
82' Желтая карточкаМакклин Джеймс
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Назначен штрафной. Пострадал Робсон-Кану Хэл, его свалил Ласcеллс Джамал.
94'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
93'
93'
93'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
91'
91'
Шелви Джонджо выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Эванс Джонни
89'
89'
88'
87'
87'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
87'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
87'
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86'
86'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Шанс! Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
85'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич в офсайде
84'
83'
82'
Макклин Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Крыховяк Гжегож нарушает правила. Ритчи Мэтт пострадал
82'
82'
Шанс! Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
82'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
80'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
80'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
80'
80'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Слимани Ислам оказался на газоне.
78'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
77'
77'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Крыховяк Гжегож
77'
Лежён Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
74'
74'
74'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
73'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
72'
72'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
71'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
71'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
69'
Брант Крис не смог попасть в створ ударом издали
68'
Диаме Мохамед получил желтую карточку от судьи
68'
Судья свистит. Диаме Мохамед атаковал сзади соперника. Это Родригес Джей заработал своей команде штрафной
68'
68'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
67'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
67'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
65'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
64'
Шанс! Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
64'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Ласcеллс Джамал наказан за толчок Рондон Саломон
64'
64'
Кенеди Роберт выбил мяч подальше от ворот.
62'
61'
61'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
60'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Дамметт Пол уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
57'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
56'
Гейл Дуайт нарушает правила. Доусон Крэйг пострадал
55'
Вест Бромвич совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
54'
Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
53'
52'
52'
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
50'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Шелви Джонджо из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
47'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
Ньом Аллан нарушает правила. Перес Айосе пострадал
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Родригес Джей, и мяч снова в игре
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гейл Дуайт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
46'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
46'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
46'
Ньом Аллан получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
45'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
45'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Назначен штрафной. Пострадал Йедлин Деандре, его свалил Макклин Джеймс.
44'
44'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
44'
43'
43'
Шанс! Гейл Дуайт из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
43'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
41'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
41'
Судья сигнализирует, что Дамметт Пол из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Филлипс Мэтт
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
40'
40'
40'
39'
39'
Филлипс Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
37'
Ливермо Джейк получил желтую карточку от судьи
36'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич опасно и грубо сыграл. Ритчи Мэтт пострадал.
36'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Кенеди Роберт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
35'
ШАНС! Кенеди Роберт вышел один-на-один с голкипером...
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кенеди Роберт и Перес Айосе из команды Ньюкасл.
34'
34'
33'
33'
Дамметт Пол выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Ливермо Джейк сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Филлипс Мэтт изменил счет на табло!
29'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
28'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Родригес Джей из команды Вест Бромвич наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает отличный кросс...
27'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
27'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
25'
24'
Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали
23'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
22'
21'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
18'
18'
18'
17'
После дальнего удара, который нанес Гейл Дуайт мяч отбит вратарем
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
14'
13'
Кенеди Роберт нарушает правила. Ньом Аллан пострадал
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
13'
Макклин Джеймс нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
12'
Гиббс Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ласcеллс Джамал выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
9'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
6'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Судья свистит. Ливермо Джейк атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ласcеллс Джамал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич
Ньюкасл
88.6% (155)
Ничья:
9.1% (16)
Вест Бромвич
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ньюкасл:
33.7% (59)
1:0 Ньюкасл:
30.9% (54)
2:0 Ньюкасл:
14.9% (26)
1:1 Ничья:
6.3% (11)
3:1 Ньюкасл:
3.4% (6)
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