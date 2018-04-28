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Стадион: Зрители: 52283
Ньюкасл
0:1
Конец матча
Вест Бромвич
0'
0:1
29' Гол
Филлипс Мэтт
37' Желтая карточка
Ливермо Джейк
45' Желтая карточка
Ньом Аллан
68' Желтая карточка
Диаме Мохамед
82' Желтая карточка
Макклин Джеймс
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
94'
Назначен штрафной. Пострадал Робсон-Кану Хэл, его свалил Ласcеллс Джамал.
94'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
93'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
93'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
91'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
91'
Шелви Джонджо выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Эванс Джонни
89'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
87'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
87'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 52283 болельщиков
86'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
86'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Шанс! Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
85'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Угловой
85'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
85'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
84'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич в офсайде
84'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Макклин Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Крыховяк Гжегож нарушает правила. Ритчи Мэтт пострадал
82'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
82'
Шанс! Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
82'
Слимани Ислам из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
81'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
80'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
80'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
80'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Слимани Ислам оказался на газоне.
78'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
77'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
77'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Крыховяк Гжегож
77'
Лежён Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
77'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
74'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
74'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
73'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
72'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
72'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
71'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
71'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
69'
Брант Крис не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
68'
Диаме Мохамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Диаме Мохамед атаковал сзади соперника. Это Родригес Джей заработал своей команде штрафной
68'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
68'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
Угловой
67'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
67'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
65'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
64'
Шанс! Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
64'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Ласcеллс Джамал наказан за толчок Рондон Саломон
64'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
64'
Кенеди Роберт выбил мяч подальше от ворот.
62'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
61'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
61'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
60'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
60'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Дамметт Пол уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
57'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Гейл Дуайт нарушает правила. Доусон Крэйг пострадал
55'
Вест Бромвич совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
53'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
48'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Шелви Джонджо из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
47'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
46'
Ньом Аллан нарушает правила. Перес Айосе пострадал
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Родригес Джей, и мяч снова в игре
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гейл Дуайт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
46'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
Угловой
46'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
Желтая карточка
46'
Ньом Аллан получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
45'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
45'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Назначен штрафной. Пострадал Йедлин Деандре, его свалил Макклин Джеймс.
44'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
44'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
43'
Шанс! Гейл Дуайт из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
43'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
42'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
42'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Офсайд
41'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дамметт Пол из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Филлипс Мэтт
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
40'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Филлипс Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
Ливермо Джейк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич опасно и грубо сыграл. Ритчи Мэтт пострадал.
36'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
35'
Кенеди Роберт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
35'
ШАНС! Кенеди Роберт вышел один-на-один с голкипером...
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кенеди Роберт и Перес Айосе из команды Ньюкасл.
34'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
33'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
33'
Дамметт Пол выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Ливермо Джейк сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Филлипс Мэтт изменил счет на табло!
29'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
28'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Родригес Джей из команды Вест Бромвич наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает отличный кросс...
27'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
27'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
24'
Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
23'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
22'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
18'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
18'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
17'
После дальнего удара, который нанес Гейл Дуайт мяч отбит вратарем
16'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
14'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Кенеди Роберт нарушает правила. Ньом Аллан пострадал
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
13'
Макклин Джеймс нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
12'
Гиббс Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ласcеллс Джамал выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
9'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
6'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
6'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Ливермо Джейк атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ласcеллс Джамал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич
Ньюкасл
88.6% (155)
Ничья:
9.1% (16)
Вест Бромвич
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ньюкасл:
33.7% (59)
Ньюкасл:
30.9% (54)
Ньюкасл:
14.9% (26)
Ничья:
6.3% (11)
Ньюкасл:
3.4% (6)
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