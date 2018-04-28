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Стадион: Зрители: 25750
Кристал Пэлас
5:0
Конец матча
Лестер
0'
1:0
17' Гол
Заха Уилфрид
2:0
38' Гол
Макартур Джеймс
53' Желтая карточка
Кабай Йоан
56' Красная карточка
Олбрайтон Марк
77' Желтая карточка
Адриен Силва
3:0
81' Гол
Лофтус-Чик Рубен
4:0
84' Гол
Ван Анхольт Патрик
5:0
90' Пенальти
Бентеке Кристиан
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Кристал Пэлас заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 25750 болельщиков
92'
Шанс! Магир Гарри из команды Лестер пробил головой, но мимо

92'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Ван Анхольт Патрик наказан за толчок Грэй Демарай
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
Фол, нарушение
89'
ПЕНАЛЬТИ - Магир Гарри из команды Лестер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бентеке Кристиан.
89'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Морган Уэс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Лофтус-Чик Рубен уходит с поля и его заменяет Ли Чхон-Ён
Описание гола
84'
ГОООООЛ - Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас забивает из-за штрафной площади
84'
Хамер Бен не дал случится голу! Шлупп Джеффри должен был забивать, но Хамер Бен сделал отличный сейв
84'
ШАНС! Шлупп Джеффри вышел один-на-один с голкипером...
84'
Сахо Мамаду разрезает оборону соперника отличным пасом
83'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
81'
Сахо Мамаду сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Лофтус-Чик Рубен изменил счет на табло!
81'
Отличные скиллы показывает Лофтус-Чик Рубен, обводя своих соперников
81'
ШАНС! Лофтус-Чик Рубен вышел один-на-один с голкипером...
81'
Сахо Мамаду разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
79'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
79'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
79'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
77'
Судья подбегает и показывает Адриен Силва из команды Лестер отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Заха Уилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Диабате Фуссейни
Фол, нарушение
77'
Адриен Силва из команды Лестер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
77'
Магир Гарри из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
77'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
77'
Варди Джейми мяч отрикошетил от ворот
76'
Адриен Силва из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
76'
Плохо сыграл Сахо Мамаду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Адриен Силва из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Удар от ворот произведет Лестер
74'
Таунсенд Андрос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
73'
Чилвел Бенджамин наказан за толчок Макартур Джеймс
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Варди Джейми грубо играет против соперника. Пострадал Кабай Йоан
72'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
72'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Лестер
71'
Как он промахнулся? Макартур Джеймс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Ван Анхольт Патрик разрезает оборону соперника отличным пасом
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Драгович Александр из команды Лестер.
70'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
70'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Удар от ворот произведет Лестер
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Ван Анхольт Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
69'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
68'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Адриен Силва из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
68'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
66'
Марез Рияд из команды Лестер направляет мяч в штрафную площадку, но Хенесси Уэйн выбегает и ловит мяч
65'
Диабате Фуссейни из команды Лестер делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Диабате Фуссейни, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
64'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
64'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Удар от ворот произведет Лестер
59'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
59'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
58'
Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Олбрайтон Марк удален с поля!
Фол, нарушение
56'
Олбрайтон Марк из команды Лестер играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
56'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
56'
Диабате Фуссейни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
54'
Олбрайтон Марк пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
54'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Голкипер мог бы сыграть и получше
53'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
53'
Судья подбегает и показывает Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
52'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Миливоевич Лука наказан за толчок Магир Гарри
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ндиди Уилфред получил травму и заменен. Драгович Александр выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Ндиди Уилфред получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Ндиди Уилфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Марез Рияд из команды Лестер делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
46'
Тактическая замена. Чодури Хамза уходит с поля и его заменяет Адриен Силва
46'
Тактическая замена. Ихеначо Келечи уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Олбрайтон Марк, его свалил Миливоевич Лука.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
44'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Отличный командный гол!
38'
Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Макартур Джеймс изменил счет на табло!
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
38'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
38'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
36'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
36'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Ихеначо Келечи из команды Лестер играет слишком грубо. Миливоевич Лука оказался на газоне.
35'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
34'
Ндиди Уилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
33'
Хамер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Марез Рияд из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
31'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Лестер
30'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
Угловой
30'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Хамер Бен из команды Лестер сделал отличный сейв!
29'
Хамер Бен отбил мяч на угловой после удара Заха Уилфрид из штрафной площади.
29'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Чодури Хамза из команды Лестер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
28'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
28'
Олбрайтон Марк выбил мяч подальше от ворот.
27'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает неудачный навес.
26'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Ихеначо Келечи нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Макартур Джеймс наказан за толчок Чилвел Бенджамин
23'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
20'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Грэй Демарай оказался на газоне.
17'
Отличный командный гол!
17'
Макартур Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!
17'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас находит одноклубника четким пасом пяткой.
17'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
17'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Таунсенд Андрос, его свалил Чодури Хамза.
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас.
16'
Какой шанс! Варди Джейми почти забил, но мяч вынесли с линии!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Хамер Бен взял и забрал мяч на выходе
15'
Лофтус-Чик Рубен выбил мяч подальше от ворот.
14'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
Удар от ворот произведет Лестер
11'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
9'
Ихеначо Келечи нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Морган Уэс из команды Лестер.
9'
Томкинс Джеймс заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
9'
Плохо сыграл Хамер Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
8'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
8'
Чодури Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
6'
Какой промах! Ихеначо Келечи имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный кросс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
4'
Томкинс Джеймс мяч отрикошетил от ворот
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
4'
Плохо сыграл Чодури Хамза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
3'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
3'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
2'
Хорошую попытку сделал Макартур Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
2'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хенесси Уэйн из команды Кристал Пэлас.
2'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
1'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 5:0 Лестер
Кристал Пэлас
36% (63)
Ничья:
35.4% (62)
Лестер
28.6% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.6% (50)
Кристал Пэлас:
20.6% (36)
Лестер:
17.7% (31)
Кристал Пэлас:
12.6% (22)
Лестер:
5.1% (9)
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