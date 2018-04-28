Стадион: Селхерст Парк Зрители: 25750
5:0
Конец матча
1:0
17' ГолЗаха Уилфрид
2:0
38' ГолМакартур Джеймс
53' Желтая карточкаКабай Йоан
56' Красная карточкаОлбрайтон Марк
77' Желтая карточкаАдриен Силва
3:0
81' ГолЛофтус-Чик Рубен
4:0
84' ГолВан Анхольт Патрик
5:0
90' ПенальтиБентеке Кристиан
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Кристал Пэлас заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 25750 болельщиков
92'
Шанс! Магир Гарри из команды Лестер пробил головой, но мимо
92'
91'
Ван Анхольт Патрик наказан за толчок Грэй Демарай
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Г О О О О Л - Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
89'
ПЕНАЛЬТИ - Магир Гарри из команды Лестер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бентеке Кристиан.
89'
87'
Морган Уэс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
87'
86'
Тактическая замена. Лофтус-Чик Рубен уходит с поля и его заменяет Ли Чхон-Ён
84'
ГОООООЛ - Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас забивает из-за штрафной площади
84'
Хамер Бен не дал случится голу! Шлупп Джеффри должен был забивать, но Хамер Бен сделал отличный сейв
84'
ШАНС! Шлупп Джеффри вышел один-на-один с голкипером...
84'
Сахо Мамаду разрезает оборону соперника отличным пасом
83'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
81'
Сахо Мамаду сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Лофтус-Чик Рубен изменил счет на табло!
81'
Отличные скиллы показывает Лофтус-Чик Рубен, обводя своих соперников
81'
ШАНС! Лофтус-Чик Рубен вышел один-на-один с голкипером...
81'
Сахо Мамаду разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
79'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
79'
79'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Судья подбегает и показывает Адриен Силва из команды Лестер отложенную желтую карточку за фол.
77'
Безумный фол. Заха Уилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Диабате Фуссейни
77'
Адриен Силва из команды Лестер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
77'
Магир Гарри из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
77'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
77'
Варди Джейми мяч отрикошетил от ворот
76'
Адриен Силва из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
76'
Плохо сыграл Сахо Мамаду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Адриен Силва из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
74'
Таунсенд Андрос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Чилвел Бенджамин наказан за толчок Макартур Джеймс
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
72'
Безумный фол. Варди Джейми грубо играет против соперника. Пострадал Кабай Йоан
72'
72'
71'
71'
Как он промахнулся? Макартур Джеймс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Ван Анхольт Патрик разрезает оборону соперника отличным пасом
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Драгович Александр из команды Лестер.
70'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
70'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Ван Анхольт Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
69'
68'
68'
Судья сигнализирует, что Адриен Силва из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
68'
66'
Марез Рияд из команды Лестер направляет мяч в штрафную площадку, но Хенесси Уэйн выбегает и ловит мяч
65'
Диабате Фуссейни из команды Лестер делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Диабате Фуссейни, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
64'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
61'
60'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
59'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
58'
Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Олбрайтон Марк удален с поля!
56'
Олбрайтон Марк из команды Лестер играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
56'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
56'
Диабате Фуссейни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
54'
Олбрайтон Марк пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
54'
54'
Голкипер мог бы сыграть и получше
53'
53'
Судья подбегает и показывает Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
52'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
Миливоевич Лука наказан за толчок Магир Гарри
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ндиди Уилфред получил травму и заменен. Драгович Александр выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Ндиди Уилфред получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Ндиди Уилфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Марез Рияд из команды Лестер делает пас партнеру.
47'
47'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
46'
Тактическая замена. Чодури Хамза уходит с поля и его заменяет Адриен Силва
46'
Тактическая замена. Ихеначо Келечи уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Назначен штрафной. Пострадал Олбрайтон Марк, его свалил Миливоевич Лука.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Судья сигнализирует, что Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
44'
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Отличный командный гол!
38'
Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Макартур Джеймс изменил счет на табло!
38'
38'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
38'
37'
37'
36'
36'
36'
36'
36'
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
35'
Ихеначо Келечи из команды Лестер играет слишком грубо. Миливоевич Лука оказался на газоне.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
34'
34'
Ндиди Уилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
33'
Хамер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Марез Рияд из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
31'
30'
30'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
30'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Хамер Бен отбил мяч на угловой после удара Заха Уилфрид из штрафной площади.
29'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
28'
Чодури Хамза из команды Лестер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
28'
28'
Олбрайтон Марк выбил мяч подальше от ворот.
27'
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает неудачный навес.
26'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Ихеначо Келечи нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Макартур Джеймс наказан за толчок Чилвел Бенджамин
23'
22'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Грэй Демарай оказался на газоне.
17'
Отличный командный гол!
17'
Макартур Джеймс сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!
17'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас находит одноклубника четким пасом пяткой.
17'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
17'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
17'
Назначен штрафной. Пострадал Таунсенд Андрос, его свалил Чодури Хамза.
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас.
16'
Какой шанс! Варди Джейми почти забил, но мяч вынесли с линии!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Хамер Бен взял и забрал мяч на выходе
15'
Лофтус-Чик Рубен выбил мяч подальше от ворот.
14'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
10'
9'
Ихеначо Келечи нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Морган Уэс из команды Лестер.
9'
Томкинс Джеймс заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
9'
Плохо сыграл Хамер Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
8'
Чодури Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
6'
6'
Какой промах! Ихеначо Келечи имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный кросс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
5'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
4'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
4'
Томкинс Джеймс мяч отрикошетил от ворот
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
4'
Плохо сыграл Чодури Хамза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
3'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
Хорошую попытку сделал Макартур Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
2'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хенесси Уэйн из команды Кристал Пэлас.
2'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
1'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ихеначо Келечи из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 5:0 Лестер
Кристал Пэлас
36% (63)
Ничья:
35.4% (62)
Лестер
28.6% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.6% (50)
2:1 Кристал Пэлас:
20.6% (36)
1:2 Лестер:
17.7% (31)
1:0 Кристал Пэлас:
12.6% (22)
0:1 Лестер:
5.1% (9)
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