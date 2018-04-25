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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 28.02.2016 Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал Премьер-лига
- 04.10.2015 Арсенал 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.05.2015 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 09.03.2015 Манчестер Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок
- 22.11.2014 Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.02.2014 Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 10.11.2013 Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 28.04.2013 Арсенал 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 03.11.2012 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 22.01.2012 Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 28.08.2011 Манчестер Юнайтед 8:2 Арсенал Премьер-лига
- 01.05.2011 Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.03.2011 Манчестер Юнайтед 2:0 Арсенал Кубок
- 13.12.2010 Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 31.01.2010 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.08.2009 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 16.05.2009 Манчестер Юнайтед 0:0 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|98 - 25
|90
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|20
|11
|4
|80 - 37
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|66 - 46
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|35 - 32
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|40 - 54
|45
|9.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 43
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 60
|38
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|42 - 63
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|36 - 54
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|27 - 51
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|32 - 65
|29
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 54
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 9 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед
72% (67)
Ничья:
12.9% (12)
Арсенал
15.1% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Юнайтед:
48.4% (45)
1:0 Манчестер Юнайтед:
9.7% (9)
1:1 Ничья:
8.6% (8)
1:2 Арсенал:
7.5% (7)
2:2 Ничья:
4.3% (4)
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