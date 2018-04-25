Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Челси

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Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Суонси 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 10.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 27.02.2018 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдей К
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси К
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси Премьер-лига
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси Премьер-лига
- 11.09.2016 Суонси 2:2 Челси Премьер-лига
- 09.04.2016 Суонси 1:0 Челси Премьер-лига
- 08.08.2015 Челси 2:2 Суонси Премьер-лига
- 17.01.2015 Суонси 0:5 Челси Премьер-лига
- 13.09.2014 Челси 4:2 Суонси Премьер-лига
- 13.04.2014 Суонси 0:1 Челси Премьер-лига
- 26.12.2013 Челси 1:0 Суонси Премьер-лига
- 28.04.2013 Челси 2:0 Суонси Премьер-лига
- 23.01.2013 Суонси 0:0 Челси Кубок лиги
- 09.01.2013 Челси 0:2 Суонси Кубок лиги
- 03.11.2012 Суонси 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.01.2012 Суонси 1:1 Челси Премьер-лига
- 24.09.2011 Челси 4:1 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|98 - 25
|90
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|20
|11
|4
|80 - 37
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|66 - 46
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|35 - 32
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|40 - 54
|45
|9.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 43
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 60
|38
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|42 - 63
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|36 - 54
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|27 - 51
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|32 - 65
|29
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 54
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - ЧелсиДо начала игры осталось 1 день 14 часов 10 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Суонси - Челси
Суонси
1.9% (2)
Ничья:
5.7% (6)
Челси
92.5% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
46.2% (49)
0:1 Челси:
17% (18)
0:2 Челси:
15.1% (16)
1:3 Челси:
6.6% (7)
1:1 Ничья:
5.7% (6)
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