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Стадион:
Суонси
 
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Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Челси

До начала игры осталось 1 день 14 часов 10 минут, которая состоится 28.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Челси
Суонси
1.9% (2)
Ничья:
5.7% (6)
Челси
92.5% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
46.2% (49)
Челси:
17% (18)
Челси:
15.1% (16)
Челси:
6.6% (7)
Ничья:
5.7% (6)
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