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Стадион: Зрители: 19459
Бёрнли
0:0
Конец матча
Брайтон
0'
41' Желтая карточка
Стивенс Дейл
72' Желтая карточка
Мюррей Гленн
90'+6
Второй тайм
96'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
96'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
95'
Удар от ворот произведет Бёрнли
95'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает неудачный навес.

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Бёрнли
91'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Бруно Сальтор получил травму и заменен. Скелотто Эзекиль выходит на поле.
Травма, повреждение
88'
Бруно Сальтор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Бёрнли
85'
Тактическая замена. Искьердо Хосе уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
85'
Кноккарт Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
84'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
84'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
82'
Воукс Сэм наказан за толчок Кайал Барам
81'
Удар от ворот произведет Брайтон
81'
Тактическая замена. Вествуд Эшли уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
81'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
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Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Даффи Шейн, его свалил Лонг Кевин.
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Лонг Кевин, его свалил Мюррей Гленн.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Н'Куду Жорж-Кевин
75'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Удар от ворот произведет Брайтон
74'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Данк Льюис из команды Брайтон играет слишком грубо. Барнс Эшли оказался на газоне.
72'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Н'Куду Жорж-Кевин
Желтая карточка
72'
Мюррей Гленн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Леннон Аарон пострадал.
Фол, нарушение
70'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Лонг Кевин пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
69'
Даффи Шейн наказан за толчок Воукс Сэм
Угловой
69'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
69'
Мюррей Гленн мяч отрикошетил от ворот
68'
Удар от ворот произведет Бёрнли
68'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает неудачный навес.
68'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Уллоа Леонардо уходит с поля и его заменяет Мюррей Гленн
66'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
66'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Вуд Крис получил травму и заменен. Воукс Сэм выходит на поле.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Вуд Крис получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
64'
Вуд Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Уллоа Леонардо коснулся мяча рукой.
62'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Брайтон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
58'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
57'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
55'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
55'
Гросс Паскаль из команды Брайтон забрасывает мяч в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Тарковски Джеймс пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Данк Льюис наказан за толчок Барнс Эшли
Офсайд
50'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Хорошую попытку сделал Гросс Паскаль. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
46'
Кноккарт Антони из команды Брайтон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Гудмундссон Йоханн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лоутон Мэттью
44'
Лонг Кевин из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
44'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
44'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
43'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
43'
Кноккарт Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
После штрафного удара,который нанес Гудмундссон Йоханн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
41'
Стивенс Дейл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Стивенс Дейл наказан за толчок Барнс Эшли
41'
Барнс Эшли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
40'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
39'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
39'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
38'
Барнс Эшли мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
37'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Офсайд
35'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Хорошую попытку сделал Кайал Барам. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
33'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Удар от ворот произведет Бёрнли
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Гросс Паскаль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
27'
Уллоа Леонардо из команды Брайтон в офсайде
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Вуд Крис из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Даффи Шейн
Фол, нарушение
25'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Райан Мэтью
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
25'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Какой шанс! Лонг Кевин почти забил, но мяч вынесли с линии!
25'
Корк Джек не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
25'
Райан Мэтью не дал случится голу! Барнс Эшли должен был забивать, но Райан Мэтью сделал отличный сейв
25'
Плохо сыграл Бруно Сальтор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Данк Льюис атаковал сзади соперника. Это Барнс Эшли заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
23'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
21'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Данк Льюис наказан за толчок Барнс Эшли
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет Бёрнли
19'
ШАНС! Бруно Сальтор нанес удар с лета, но не попал по воротам!
Угловой
19'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
19'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
17'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
Фол, нарушение
16'
Гудмундссон Йоханн наказан за толчок Бруно Сальтор
15'
Удар от ворот произведет Брайтон
15'
Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
14'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
14'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
13'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Уллоа Леонардо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
12'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
8'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Брайтон
7'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Офсайд
6'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
6'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
4'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Брайтон
Бёрнли
80% (140)
Ничья:
18.3% (32)
Брайтон
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бёрнли:
35.4% (62)
Бёрнли:
28.6% (50)
Ничья:
14.9% (26)
Бёрнли:
10.9% (19)
Ничья:
1.7% (3)
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