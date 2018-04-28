Стадион: Терф Мур Зрители: 19459
41' Желтая карточкаСтивенс Дейл
72' Желтая карточкаМюррей Гленн
Второй тайм
96'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает неудачный навес.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
92'
92'
91'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Бруно Сальтор получил травму и заменен. Скелотто Эзекиль выходит на поле.
88'
Бруно Сальтор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
85'
Тактическая замена. Искьердо Хосе уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
85'
Кноккарт Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
84'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Воукс Сэм наказан за толчок Кайал Барам
81'
81'
Тактическая замена. Вествуд Эшли уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
80'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 19459 болельщиков
77'
Назначен штрафной. Пострадал Даффи Шейн, его свалил Лонг Кевин.
77'
Назначен штрафной. Пострадал Лонг Кевин, его свалил Мюррей Гленн.
76'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Н'Куду Жорж-Кевин
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
74'
73'
Данк Льюис из команды Брайтон играет слишком грубо. Барнс Эшли оказался на газоне.
72'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Н'Куду Жорж-Кевин
72'
Мюррей Гленн получил желтую карточку от судьи
72'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Леннон Аарон пострадал.
70'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Лонг Кевин пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Даффи Шейн наказан за толчок Воукс Сэм
69'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
69'
Мюррей Гленн мяч отрикошетил от ворот
68'
68'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает неудачный навес.
68'
67'
Тактическая замена. Уллоа Леонардо уходит с поля и его заменяет Мюррей Гленн
66'
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Вуд Крис получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Вуд Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Уллоа Леонардо коснулся мяча рукой.
62'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
58'
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
55'
55'
Гросс Паскаль из команды Брайтон забрасывает мяч в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
53'
52'
Тарковски Джеймс пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
51'
Данк Льюис наказан за толчок Барнс Эшли
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Хорошую попытку сделал Гросс Паскаль. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
47'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Кноккарт Антони из команды Брайтон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Гудмундссон Йоханн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лоутон Мэттью
44'
Лонг Кевин из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
44'
44'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
43'
Кноккарт Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
После штрафного удара,который нанес Гудмундссон Йоханн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
41'
Стивенс Дейл получил желтую карточку от судьи
41'
Стивенс Дейл наказан за толчок Барнс Эшли
41'
Барнс Эшли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
39'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
38'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
38'
Барнс Эшли мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
37'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
35'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Хорошую попытку сделал Кайал Барам. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Гросс Паскаль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Уллоа Леонардо из команды Брайтон в офсайде
26'
Судья сигнализирует, что Вуд Крис из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Даффи Шейн
25'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Райан Мэтью
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
25'
25'
25'
Какой шанс! Лонг Кевин почти забил, но мяч вынесли с линии!
25'
Корк Джек не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
25'
Райан Мэтью не дал случится голу! Барнс Эшли должен был забивать, но Райан Мэтью сделал отличный сейв
25'
Плохо сыграл Бруно Сальтор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
23'
Судья свистит. Данк Льюис атаковал сзади соперника. Это Барнс Эшли заработал своей команде штрафной
23'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
23'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
21'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
20'
Данк Льюис наказан за толчок Барнс Эшли
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
19'
ШАНС! Бруно Сальтор нанес удар с лета, но не попал по воротам!
19'
19'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
16'
Гудмундссон Йоханн наказан за толчок Бруно Сальтор
15'
15'
Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
14'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
Судья сигнализирует, что Уллоа Леонардо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
8'
8'
7'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
6'
5'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
4'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Брайтон
Бёрнли
80% (140)
Ничья:
18.3% (32)
Брайтон
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бёрнли:
35.4% (62)
2:1 Бёрнли:
28.6% (50)
1:1 Ничья:
14.9% (26)
2:0 Бёрнли:
10.9% (19)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация