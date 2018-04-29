Стадион: Де Кёйп Зрители: 45000
3:1
Конец матча
0:1
34' ГолФрайдей Фред
1:1
45' ГолБергёйс Стивен
2:1
65' Гол в свои воротаХольст Фредерик
3:1
83' ГолБергёйс Стивен
Второй тайм
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
92'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 45000 болельщиков
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Опасность предотвращена - Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
90'
Отличные скиллы показывает Ilias Alhalft, обводя своих соперников
89'
89'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
89'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Хапс Ридгесиано заработал фол
88'
87'
87'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
87'
Бейло Юстин отбил мяч на угловой после удара Соуза Дабни из штрафной площади.
87'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с левого угла.
86'
86'
Мюрен Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
85'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Фрайдей Фред оказался на газоне.
85'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Ахмади Карим мяча так и не получил
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
83'
Эль-Ахмади Карим сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Бергёйс Стивен
83'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
81'
81'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ilias Alhalft
80'
80'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
79'
Хольст Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
78'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
78'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
76'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
76'
75'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Спирингс Стейн уходит с поля и его заменяет Ilias Alhalft
73'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
72'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд в офсайде
72'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
71'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
70'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
70'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
68'
Thomas Verhaar пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Эль-Ахмади Карим сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Хольст Фредерик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
65'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
63'
Бутьюс Жан-Поль бьет со штрафного в створ, но Хут Янник держит все под контролем
63'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
56'
56'
Deroy Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
54'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Судья сигнализирует, что Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
53'
52'
52'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Вриндс Барт пострадал.
51'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
50'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Судья свистит. Хольст Фредерик атаковал сзади соперника. Это Бутьюс Жан-Поль заработал своей команде штрафной
48'
Дикс Кевин нанес удар головой, но Хут Янник спокойно отбил мяч.
48'
47'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Ван Перси Робин пострадал.
46'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Перси Робин сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бергёйс Стивен из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
46'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Sherel Floranus оказался на газоне.
45'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
43'
Хорошую попытку сделал Эль-Ахмади Карим. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд играет в стеночку с партнером по команде. Эль-Ахмади Карим это был.
41'
41'
ШАНС! Мюрен Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Судья свистит. Спирингс Стейн атаковал сзади соперника. Это Дикс Кевин заработал своей команде штрафной
39'
39'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
38'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
38'
36'
Ван Перси Робин имел все шансы забить, но Хут Янник сделал отличный сейв!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Thomas Verhaar сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред изменил счет на табло!
34'
34'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
34'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
33'
32'
Как он промахнулся? Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
31'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Плохо сыграл Боттегин Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фрайдей Фред пострадал.
30'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
29'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Вриндс Барт наказан за толчок Йоргенсен Николай
26'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Мюрен Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Бейло Юстин не удержал его в руках.
25'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
23'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фишер Сандер пострадал.
23'
22'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
21'
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
21'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
20'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
19'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
15'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам в офсайде
15'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
14'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
13'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
13'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
13'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
12'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Хольст Фредерик пострадал.
12'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
11'
10'
Выглядело как неплохой момент. Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
9'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
8'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
7'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
6'
6'
Плохо сыграл Фишер Сандер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой слева.
6'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Thomas Verhaar пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
5'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
3'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
3'
Опасность предотвращена - Боттегин Эрик из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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