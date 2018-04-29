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Стадион: Зрители: 45000
Фейеноорд
3:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
34' Гол
Фрайдей Фред
1:1
45' Гол
Бергёйс Стивен
2:1
65' Гол в свои ворота
Хольст Фредерик
3:1
83' Гол
Бергёйс Стивен
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
92'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 45000 болельщиков
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Опасность предотвращена - Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
90'
Отличные скиллы показывает Ilias Alhalft, обводя своих соперников
89'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
89'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Хапс Ридгесиано заработал фол
88'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
87'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
87'
Бейло Юстин отбил мяч на угловой после удара Соуза Дабни из штрафной площади.
Угловой
87'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с левого угла.
86'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Мюрен Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
85'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Фрайдей Фред оказался на газоне.
85'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Ахмади Карим мяча так и не получил
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
83'
Эль-Ахмади Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забил гол! Легко это для такого игрока, как Бергёйс Стивен
83'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
81'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
81'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ilias Alhalft
80'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
79'
Хольст Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
78'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
78'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
76'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
76'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Спирингс Стейн уходит с поля и его заменяет Ilias Alhalft
73'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
Офсайд
72'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд в офсайде
72'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
71'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
70'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
70'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Thomas Verhaar пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
67'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Эль-Ахмади Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Хольст Фредерик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
65'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
63'
Бутьюс Жан-Поль бьет со штрафного в створ, но Хут Янник держит все под контролем
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
60'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
60'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
56'
Deroy Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
54'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
53'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Вриндс Барт пострадал.
51'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
50'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Хольст Фредерик атаковал сзади соперника. Это Бутьюс Жан-Поль заработал своей команде штрафной
48'
Дикс Кевин нанес удар головой, но Хут Янник спокойно отбил мяч.
48'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Ван Перси Робин пострадал.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Перси Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бергёйс Стивен из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
46'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Sherel Floranus оказался на газоне.
45'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
43'
Хорошую попытку сделал Эль-Ахмади Карим. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд играет в стеночку с партнером по команде. Эль-Ахмади Карим это был.
41'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
41'
ШАНС! Мюрен Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
40'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Спирингс Стейн атаковал сзади соперника. Это Дикс Кевин заработал своей команде штрафной
39'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
39'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
38'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
36'
Ван Перси Робин имел все шансы забить, но Хут Янник сделал отличный сейв!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Thomas Verhaar сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред изменил счет на табло!
34'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
34'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
34'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
34'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
33'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
32'
Как он промахнулся? Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
31'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
31'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Плохо сыграл Боттегин Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
30'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фрайдей Фред пострадал.
Угловой
30'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
29'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
28'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
27'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Вриндс Барт наказан за толчок Йоргенсен Николай
26'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Мюрен Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Бейло Юстин не удержал его в руках.
25'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
23'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фишер Сандер пострадал.
23'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
21'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
21'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
20'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
19'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
18'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам в офсайде
15'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
14'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
13'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
13'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Хольст Фредерик пострадал.
12'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
11'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Выглядело как неплохой момент. Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
9'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
9'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
8'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
8'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
7'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
6'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
6'
Плохо сыграл Фишер Сандер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
6'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой слева.
6'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Thomas Verhaar пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
5'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
3'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
3'
Опасность предотвращена - Боттегин Эрик из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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