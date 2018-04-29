Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52687
3:0
Конец матча
31' Желтая карточкаТил Гуус
1:0
38' ГолВан де Бек Донни
2:0
49' ГолКлюйверт Джастин
55' Желтая карточкаСвенссон Юнас
3:0
87' ГолНерес Давид
Новости после матча
Второй тайм
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 52687 болельщиков
91'
Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Ниссен Расмус
87'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Нерес Давид из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
87'
Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Jurgen Ekkelenkamp
87'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
86'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
86'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Teun Koopmeiners выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Хороший удар издали нанес Клюйверт Джастин, но отличный сейв сделал Бизот Марко. Угловой.
82'
82'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
81'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тил Гуус нарушает правила. Шоне Лассе пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
79'
ШАНС! Мазрауи Нуссер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
79'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
78'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
78'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Хорошую попытку сделал Бель-Хассани Иллиас. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
72'
Судья сигнализирует, что Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
71'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Влаар Рон
71'
71'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
71'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
70'
Хороший удар издали нанес Бель-Хассани Иллиас, но отличный сейв сделал Онана Андре. Угловой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
69'
69'
69'
68'
Вайндал Оуэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Тальяфико Николас из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
68'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Плохо сыграл Мазрауи Нуссер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
67'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Тактическая замена. Хунтелаар Клаас-Ян уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Бек Донни мяча так и не получил
64'
64'
Тактическая замена. Ferdy Druijf уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
64'
ШАНС! Хацидиакос Пантелис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
63'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
63'
Джаханбакш Алиреза мяч отрикошетил от ворот
63'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
63'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
63'
Вебер Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
62'
Зиеш Хаким нанес удар издали, а Бизот Марко отбил его обратно в игру!
62'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
61'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Тальяфико Николас оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
59'
Де Лихт Маттайс нарушает правила. Мидтше Фредрик пострадал
58'
Вебер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Свенссон Юнас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Клюйверт Джастин оказался на газоне.
54'
Вебер Максимилиан из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
53'
Клюйверт Джастин мяч отрикошетил от ворот
53'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
52'
52'
51'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Хунтелаар Клаас-Ян сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Клюйверт Джастин изменил счет на табло!
49'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
47'
Безумный фол. Тальяфико Николас грубо играет против соперника. Пострадал Джаханбакш Алиреза
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Teun Koopmeiners не смог попасть в створ ударом издали
45'
43'
43'
43'
Вайндал Оуэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
42'
41'
ШАНС! Ferdy Druijf нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
41'
Мазрауи Нуссер наказан за толчок Сёнтьенс Матс
40'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
39'
38'
Де Лихт Маттайс сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван де Бек Донни из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
38'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
38'
Отличные скиллы показывает Де Лихт Маттайс, обводя своих соперников
37'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
37'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
36'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
31'
Тил Гуус получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Тил Гуус грубо играет против соперника. Пострадал Тальяфико Николас
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Назначен штрафной. Пострадал Джаханбакш Алиреза, его свалил Тальяфико Николас.
29'
29'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Тальяфико Николас оказался на газоне.
28'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
27'
Вебер Максимилиан из команды Аякс в офсайде
27'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
26'
26'
25'
Оуведжан Томас получил травму и заменен. Вайндал Оуэн выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
23'
Оуведжан Томас возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Оуведжан Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Оуведжан Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Ferdy Druijf
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Зиеш Хаким нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
19'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Клюйверт Джастин оказался на газоне.
17'
17'
Шанс! Зиеш Хаким из команды Аякс пробил головой, но мимо
17'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Ван де Бек Донни мяч отрикошетил от ворот
15'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
14'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
14'
Клюйверт Джастин из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
12'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
11'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
11'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
9'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
9'
Плохо сыграл Свенссон Юнас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
8'
8'
Отличный пас сделал Зиеш Хаким из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
7'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
6'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Свенссон Юнас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
4'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
2'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
2'
2'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Ferdy Druijf из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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