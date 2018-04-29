Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 7255
14' Желтая карточкаЛябиль Леруа
0:1
23' ГолВанстеенкисте Яннес
1:1
33' ГолTorino Hunte
1:2
48' ГолОассар Адиль
1:3
57' ГолШахин Дани
74' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
1:4
77' ГолЭнгельс Марио
Второй тайм
91'
Рода заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
89'
Энгельс Марио из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
89'
Tristan Dekker предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Ван Пеппен Ард
87'
Тактическая замена. Ван Брюген Дамиан уходит с поля и его заменяет Evren Korkmaz
86'
86'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Энгельс Марио из команды Рода в офсайде
85'
85'
Torino Hunte нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 7255 болельщиков
82'
82'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
82'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
82'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
81'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
81'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
79'
ШАНС! Энгельс Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
77'
Густафссон Симон сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Энгельс Марио изменил счет на табло!
77'
Энгельс Марио из команды Рода играет в стеночку с партнером по команде. Густафссон Симон это был.
77'
Энгельс Марио из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
76'
76'
Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
74'
Нденге Тсии-Виллиам получил желтую карточку от судьи
74'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Tristan Dekker оказался на газоне.
74'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
ШАНС! Torino Hunte нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
73'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
70'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Судья сигнализирует, что Emil Riis Jakobsen из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
69'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Нденге Тсии-Виллиам!
69'
68'
66'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
63'
63'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Emil Riis Jakobsen
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ognjen Gnjatic
60'
59'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
59'
59'
59'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Афдияй Донис сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Шахин Дани из команды Рода забил гол! Легко это для такого игрока, как Шахин Дани
57'
Афдияй Донис из команды Рода сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Судья свистит. Джеролд Промес атаковал сзади соперника. Это Шахин Дани заработал своей команде штрафной
54'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода подал угловой слева.
54'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
53'
53'
52'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Ванстеенкисте Яннес сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Оассар Адиль изменил счет на табло!
48'
Оассар Адиль из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
48'
Оассар Адиль из команды Рода играет в стеночку с партнером по команде. Ванстеенкисте Яннес это был.
46'
Хорошую попытку сделал Шахин Дани. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой справа.
46'
Кум Кристиан из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Афдияй Донис из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода подал угловой слева.
43'
Густафссон Симон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
43'
Отличные скиллы показывает Густафссон Симон, обводя своих соперников
42'
42'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
42'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
39'
38'
Оассар Адиль нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
После дальнего удара, который нанес Леманс Клинт мяч отбит вратарем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
33'
Tristan Dekker сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Torino Hunte изменил счет на табло!
33'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
28'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода в офсайде
28'
Moreno Rutten наказан за толчок Шахин Дани
28'
Тай Леннарт нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
28'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
27'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
27'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Нденге Тсии-Виллиам сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Ванстеенкисте Яннес изменил счет на табло!
23'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
22'
Афдияй Донис из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
20'
ШАНС! Torino Hunte нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
18'
18'
Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Нденге Тсии-Виллиам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Лябиль Леруа получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Лябиль Леруа грубо играет против соперника. Пострадал Росхёвел Микхал
13'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
13'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
13'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
12'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
Torino Hunte наказан за толчок Кум Кристиан
7'
Росхёвел Микхал пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
5'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
3'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Лябиль Леруа
2'
1'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Лябиль Леруа
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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