  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13055
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча
Виллем II
0'
0:1
66' Гол
Аззауи Исмаил
89' Желтая карточка
Баккер Эрик
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 13055 болельщиков
92'
Удар от ворот произведет Виллем II
92'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
92'
Назначен штрафной. Пострадал Марселлис Дирк, его свалил Аззауи Исмаил.
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Philippe Sandler грубо играет против соперника. Пострадал Лифтинк Эльмо
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
89'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Лифтинк Эльмо оказался на газоне.
89'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Намли Юнес должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
89'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
88'
Удар от ворот произведет Виллем II
88'
Шанс! Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
88'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Виллем II
86'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
85'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
85'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
84'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Виллем II
83'
Шанс! Намли Юнес из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
83'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
83'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Konstantinos Tsimikas наказан за толчок Намли Юнес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Эно Эйонг получил травму и заменен. Kristofer Ingi Kristinsson выходит на поле.
Офсайд
79'
Хайе Том из команды Виллем II в офсайде
79'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
78'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
78'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
78'
Какой шанс! Мениг Квинси почти забил, но мяч вынесли с линии!
78'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
77'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мениг Квинси
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
74'
Удар от ворот произведет Виллем II
74'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
73'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Nicolas Freire
70'
Удар от ворот произведет Виллем II
70'
Баккер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Удар от ворот произведет Виллем II
69'
Намли Юнес мяч отрикошетил от ворот
66'
Чиривелла Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Аззауи Исмаил классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
66'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный кросс...
66'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
66'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
64'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
64'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
64'
Вейналдум Джилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
62'
ШАНС! Хайе Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
60'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Хайе Том из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
60'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
59'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
58'
Как он промахнулся? Аззауи Исмаил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Кру Йорди получил травму и заменен. Аззауи Исмаил выходит на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
53'
Удар от ворот произведет Виллем II
53'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
52'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Виллем II
52'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
50'
Хееркенс Фреек получил травму и заменен. Данкерлёй Дамил выходит на поле.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Хееркенс Фреек получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Намли Юнес нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
Деккер Рик не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
47'
Деккер Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Удар от ворот произведет Виллем II
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
Фол, нарушение
42'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
41'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Вейналдум Джилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
39'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Фран Соль оказался на газоне.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Эно Эйонг из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
38'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
37'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Томас Райян получил травму и заменен. Баккер Эрик выходит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эно Эйонг
Травма, повреждение
35'
Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
34'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
34'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
34'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Лифтинк Эльмо
Травма, повреждение
33'
Саймак Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Саймак Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Удар от ворот произведет Виллем II
31'
Шанс! Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
31'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
31'
Эно Эйонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
30'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Марселлис Дирк
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
26'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Мохтар Юнес имел все шансы забить, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв!
25'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Почти гол! Пажишек Пётр пробил головой по воротам, но Велленройтер Тимон спас!
24'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
23'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
21'
Хороший удар издали нанес Деккер Рик, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
21'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
21'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
21'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
19'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
17'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
17'
ШАНС! Фран Соль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает пас партнеру.
16'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
13'
Удар от ворот произведет Виллем II
13'
Как он промахнулся? Пажишек Пётр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Намли Юнес нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Намли Юнес и Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле.
13'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
12'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
10'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
10'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
Деккер Рик не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
9'
Konstantinos Tsimikas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
9'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
8'
Вейналдум Джилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
8'
Шанс! Кру Йорди из команды Виллем II пробил головой, но мимо
8'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
7'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
6'
Удар от ворот произведет Виллем II
5'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
2'
Вейналдум Джилиано наказан за толчок Намли Юнес
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
1'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
1'
Кру Йорди из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация