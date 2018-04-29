Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13055
0:1
Конец матча
0:1
66' ГолАззауи Исмаил
89' Желтая карточкаБаккер Эрик
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 13055 болельщиков
92'
92'
92'
Назначен штрафной. Пострадал Марселлис Дирк, его свалил Аззауи Исмаил.
91'
Безумный фол. Philippe Sandler грубо играет против соперника. Пострадал Лифтинк Эльмо
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Велленройтер Тимон из команды Виллем II сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
89'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Лифтинк Эльмо оказался на газоне.
89'
Велленройтер Тимон не дал случится голу! Намли Юнес должен был забивать, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв
89'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
Шанс! Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
88'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
86'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
84'
84'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Шанс! Намли Юнес из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
83'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
83'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
82'
82'
82'
Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Konstantinos Tsimikas наказан за толчок Намли Юнес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Эно Эйонг получил травму и заменен. Kristofer Ingi Kristinsson выходит на поле.
79'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
78'
78'
78'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
78'
Какой шанс! Мениг Квинси почти забил, но мяч вынесли с линии!
78'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
77'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мениг Квинси
76'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
74'
74'
73'
73'
73'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Nicolas Freire
70'
70'
Баккер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
69'
Намли Юнес мяч отрикошетил от ворот
66'
Чиривелла Педро сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Аззауи Исмаил классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
66'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный кросс...
66'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
66'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
64'
64'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
64'
64'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
64'
Вейналдум Джилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
ШАНС! Хайе Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
60'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
59'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
58'
Как он промахнулся? Аззауи Исмаил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Кру Йорди получил травму и заменен. Аззауи Исмаил выходит на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
55'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
52'
52'
50'
Хееркенс Фреек получил травму и заменен. Данкерлёй Дамил выходит на поле.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Хееркенс Фреек получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
Намли Юнес нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
47'
47'
Деккер Рик не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Деккер Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
42'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
41'
41'
41'
40'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Фран Соль оказался на газоне.
39'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
38'
Судья сигнализирует, что Эно Эйонг из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
38'
38'
Лифтинк Эльмо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
37'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Томас Райян получил травму и заменен. Баккер Эрик выходит на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эно Эйонг
35'
Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
34'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Лифтинк Эльмо
33'
Саймак Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Саймак Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
31'
Шанс! Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
31'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
31'
Эно Эйонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
30'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Марселлис Дирк
28'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Мохтар Юнес имел все шансы забить, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв!
25'
25'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Почти гол! Пажишек Пётр пробил головой по воротам, но Велленройтер Тимон спас!
24'
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
23'
23'
22'
22'
22'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
21'
Хороший удар издали нанес Деккер Рик, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
21'
21'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
21'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
21'
21'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
20'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
19'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
17'
17'
ШАНС! Фран Соль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает пас партнеру.
16'
16'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
13'
13'
Как он промахнулся? Пажишек Пётр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Намли Юнес нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Намли Юнес и Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле.
13'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
13'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
12'
11'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
10'
10'
Деккер Рик не смог попасть в створ ударом издали
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
9'
Konstantinos Tsimikas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
9'
9'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
8'
Вейналдум Джилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
7'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
6'
6'
5'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Вейналдум Джилиано наказан за толчок Намли Юнес
2'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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