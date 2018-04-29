  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 21248
Витесс
5:0
Конец матча
Твенте
0'
27' Желтая карточка
Миазга Мэтт
1:0
40' Гол
Сереро Тулани
45' Желтая карточка
Маунт Мэйсон
2:0
53' Гол
Матавж Тим
3:0
68' Гол
Линссен Брайн
4:0
71' Гол
Линссен Брайн
5:0
88' Гол
Матавж Тим
90'+1
Второй тайм
91'
Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 21248 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Твенте
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

90'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
88'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Матавж Тим классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
88'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
87'
Дроммел Йоэл не дал случится голу! Ван Берген Митчелл должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
Травма, повреждение
87'
Твенте остается без одного игрока, потому что Тигадауини Аднане уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
86'
Удар от ворот произведет Витесс
86'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Твенте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Тигадауини Аднане получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Удар от ворот произведет Твенте
83'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Бийен Пит из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Ассаиди Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Тактическая замена. Миазга Мэтт уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
Фол, нарушение
79'
Tom Boere наказан за толчок Бюттнер Александер
Фол, нарушение
78'
Бюттнер Александер наказан за толчок Tom Boere
76'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает неудачный навес.
76'
Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
75'
Удар от ворот произведет Твенте
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
74'
Махер Адам II наказан за толчок Сереро Тулани
74'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
74'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
72'
Тактическая замена. Michael Maria уходит с поля и его заменяет Йенсен Ричард
71'
Ван Берген Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Линссен Брайн классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
71'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Маунт Мэйсон и попал в каркас ворот!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Куэва Кристиан получил травму и заменен. Tom Boere выходит на поле.
Описание гола
68'
Г О О О О О О Л - Линссен Брайн из команды Витесс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
68'
Дроммел Йоэл не дал случится голу! Маунт Мэйсон должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
68'
Ван Берген Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Дроммел Йоэл не удержал его в руках.
67'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
67'
Бюттнер Александер мяч отрикошетил от ворот
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
65'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
64'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Твенте
63'
ШАНС! Ван Берген Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
62'
Michael Maria наказан за толчок Бюттнер Александер
62'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Матч остановлен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
59'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
58'
Ассаиди Уссама наказан за толчок Миазга Мэтт
Офсайд
56'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
55'
Тактическая замена. Ван дер Хейден Йелле уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
53'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матавж Тим из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
53'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
53'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Удар от ворот произведет Твенте
52'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
51'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
50'
Маунт Мэйсон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
49'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ван дер Лели Йерун из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
49'
Матавж Тим пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
48'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Тескер Штефан наказан за толчок Матавж Тим
47'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Хаувен Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
48'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
47'
Маунт Мэйсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Холла Данни
46'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Маунт Мэйсон из команды Витесс пасует в штрафную, но Дроммел Йоэл выходит и ловит мяч.
45'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Удар от ворот произведет Твенте
44'
Фор Наварон из команды Витесс делает неудачный навес.
44'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
43'
Дроммел Йоэл отбил мяч на угловой после удара Караваев Вячеслав из штрафной площади.
Фол, нарушение
42'
Миазга Мэтт наказан за толчок Ассаиди Уссама
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
40'
Фантастический гол, где все сам сделал Сереро Тулани!
40'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Сереро Тулани из команды Витесс переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
40'
Тескер Штефан из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Махер Адам II из команды Твенте забрасывает мяч в штрафную.
38'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
35'
Michael Maria пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
35'
Отличные скиллы показывает Michael Maria, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Твенте
32'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Холла Данни наказан за толчок Фор Наварон
31'
Хорошую попытку сделал Махер Адам II. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Махер Адам II из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
31'
Миазга Мэтт ошибается в защите.
30'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Удар от ворот произведет Твенте
Офсайд
29'
Махер Адам II из команды Твенте в офсайде
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Махер Адам II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Миазга Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Махер Адам II
26'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Беренс Рой получил травму и заменен. Ван Берген Митчелл выходит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Йелле
24'
Удар от ворот произведет Витесс
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Беренс Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Беренс Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Махер Адам II из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Твенте
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
19'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ассаиди Уссама из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Тигадауини Аднане из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
16'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
14'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Ван дер Лели Йерун из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
13'
Махер Адам II из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Ассаиди Уссама из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Удар от ворот произведет Твенте
13'
Линссен Брайн из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
12'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Плохо сыграл Бийен Пит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
11'
Тигадауини Аднане пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
Офсайд
10'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
9'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
8'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Сереро Тулани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
5'
Ассаиди Уссама коснулся мяча рукой.
5'
Ван дер Хейден Йелле выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Фор Наварон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Махер Адам II пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Michael Maria из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
3'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
3'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хаувен Йерун выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Витесс
2'
Ассаиди Уссама из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
1'
Фор Наварон из команды Витесс играет слишком грубо. Ассаиди Уссама оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация