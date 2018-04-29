Стадион: Гелредом Зрители: 21248
27' Желтая карточкаМиазга Мэтт
1:0
40' ГолСереро Тулани
45' Желтая карточкаМаунт Мэйсон
2:0
53' ГолМатавж Тим
3:0
68' ГолЛинссен Брайн
4:0
71' ГолЛинссен Брайн
5:0
88' ГолМатавж Тим
Второй тайм
91'
Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 21248 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Твенте
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
88'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Матавж Тим классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
88'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
87'
Дроммел Йоэл не дал случится голу! Ван Берген Митчелл должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
87'
Твенте остается без одного игрока, потому что Тигадауини Аднане уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
87'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
86'
86'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Твенте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Тигадауини Аднане получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Удар от ворот произведет Твенте
83'
83'
Бийен Пит из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
82'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Ассаиди Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Тактическая замена. Миазга Мэтт уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
79'
Tom Boere наказан за толчок Бюттнер Александер
78'
Бюттнер Александер наказан за толчок Tom Boere
76'
76'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает неудачный навес.
76'
Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
75'
Удар от ворот произведет Твенте
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Махер Адам II наказан за толчок Сереро Тулани
74'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
74'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
72'
Тактическая замена. Michael Maria уходит с поля и его заменяет Йенсен Ричард
71'
Ван Берген Митчелл сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Линссен Брайн классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
71'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Маунт Мэйсон и попал в каркас ворот!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Куэва Кристиан получил травму и заменен. Tom Boere выходит на поле.
68'
Г О О О О О О Л - Линссен Брайн из команды Витесс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
68'
Дроммел Йоэл не дал случится голу! Маунт Мэйсон должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
68'
Ван Берген Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Дроммел Йоэл не удержал его в руках.
67'
67'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
67'
Бюттнер Александер мяч отрикошетил от ворот
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
65'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
64'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Твенте
63'
ШАНС! Ван Берген Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Michael Maria наказан за толчок Бюттнер Александер
62'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Матч остановлен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
59'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
58'
Ассаиди Уссама наказан за толчок Миазга Мэтт
56'
55'
Тактическая замена. Ван дер Хейден Йелле уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
53'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матавж Тим из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
53'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Удар от ворот произведет Твенте
52'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
51'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
50'
Маунт Мэйсон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
49'
Судья сигнализирует, что Ван дер Лели Йерун из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
49'
Матавж Тим пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
48'
48'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Тескер Штефан наказан за толчок Матавж Тим
47'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Хаувен Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
48'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Маунт Мэйсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
47'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Холла Данни
46'
46'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Маунт Мэйсон из команды Витесс пасует в штрафную, но Дроммел Йоэл выходит и ловит мяч.
45'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Удар от ворот произведет Твенте
44'
Фор Наварон из команды Витесс делает неудачный навес.
44'
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
43'
Дроммел Йоэл отбил мяч на угловой после удара Караваев Вячеслав из штрафной площади.
42'
Миазга Мэтт наказан за толчок Ассаиди Уссама
42'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
40'
Фантастический гол, где все сам сделал Сереро Тулани!
40'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Сереро Тулани из команды Витесс переиграл вратаря дальним ударом!
40'
Тескер Штефан из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Махер Адам II из команды Твенте забрасывает мяч в штрафную.
38'
38'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
35'
Michael Maria пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
35'
Отличные скиллы показывает Michael Maria, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Твенте
32'
32'
32'
32'
Холла Данни наказан за толчок Фор Наварон
31'
Хорошую попытку сделал Махер Адам II. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Махер Адам II из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
31'
Миазга Мэтт ошибается в защите.
30'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Удар от ворот произведет Твенте
29'
Махер Адам II из команды Твенте в офсайде
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Махер Адам II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Миазга Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Махер Адам II
26'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Беренс Рой получил травму и заменен. Ван Берген Митчелл выходит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Йелле
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Беренс Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Беренс Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Махер Адам II из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Твенте
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
19'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
18'
16'
Ассаиди Уссама из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Тигадауини Аднане из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
14'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Ван дер Лели Йерун из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
13'
Махер Адам II из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Ассаиди Уссама из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Удар от ворот произведет Твенте
13'
Линссен Брайн из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
12'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Плохо сыграл Бийен Пит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
11'
Тигадауини Аднане пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
9'
9'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
8'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Сереро Тулани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Ассаиди Уссама коснулся мяча рукой.
5'
Ван дер Хейден Йелле выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Фор Наварон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Махер Адам II пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Michael Maria из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
3'
3'
3'
Хаувен Йерун выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Ассаиди Уссама из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Фор Наварон из команды Витесс играет слишком грубо. Ассаиди Уссама оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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