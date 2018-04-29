Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 14031
3:3
Конец матча
0:1
11' ГолЛосано Ирвин
1:1
16' ГолЙонсен Бьорн
2:1
27' ПенальтиAbdenasser El Khayati
45' Желтая карточкаАриас Сантьяго
2:2
58' ГолПерейро Гастон
3:2
72' ГолЙонсен Бьорн
85' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
3:3
85' ГолПерейро Гастон
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
95'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14031 болельщиков
94'
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Мален Дониэлл из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
93'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Рамселар Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Серж Канон наказан за толчок Мален Дониэлл
93'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Indy Groothuizen выбегает и ловит мяч
91'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
89'
89'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
88'
87'
Перейро Гастон из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
86'
Бергвейн Стевен наказан за толчок Мейерс Арон
85'
Г О О О О Л - Перейро Гастон забивает!
85'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
85'
85'
Глупую желтую получил Бёгелсдейк Том за то, что отбил ногой мяч после свистка
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
85'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Йонсен Бьорн
83'
83'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
82'
ШАНС! Мален Дониэлл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
79'
Тактическая замена. Гудмундссон Альберт уходит с поля и его заменяет Ламмерс Сэм
79'
Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Рамселар Барт
79'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает пас партнеру.
78'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Судья сигнализирует, что Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
76'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
76'
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
72'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
Ром Элой не дал случится голу! Йонсен Бьорн должен был забивать, но Ром Элой сделал отличный сейв
71'
Плохо сыграл Хендрикс Йоррит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
71'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
70'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Indy Groothuizen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
70'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
69'
69'
69'
69'
68'
Должен был быть гол! Бергвейн Стевен имел отличный шанс, но Indy Groothuizen не дал голу состоятся!
68'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Фалкенбург Эрик наказан за толчок Росарио Пабло
67'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
67'
66'
Шанс! Росарио Пабло из команды ПСВ пробил головой, но мимо
66'
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
65'
Перейро Гастон из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
63'
62'
Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали
61'
Ариас Сантьяго наказан за толчок Мейерс Арон
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Шваб Даниэль сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О О О Л - Перейро Гастон из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
58'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
58'
Росарио Пабло из команды ПСВ подал угловой слева.
58'
58'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Шанс! Росарио Пабло из команды ПСВ пробил головой, но мимо
55'
55'
55'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
53'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
53'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
52'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
50'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
48'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Исима-Мирен Николя
48'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
46'
46'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Шваб Даниэль
47'
Ариас Сантьяго получил жёлтую карточку за "нырок".
47'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ариас Сантьяго нырнул в штрафной. Спорно!
47'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Шваб Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
44'
43'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бергвейн Стевен мяча так и не получил
41'
41'
41'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Плохо сыграл Бренет Джошуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали
39'
39'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
39'
39'
39'
38'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
38'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
38'
Indy Groothuizen не дал случится голу! Гудмундссон Альберт должен был забивать, но Indy Groothuizen сделал отличный сейв
38'
ШАНС! Гудмундссон Альберт вышел один-на-один с голкипером...
37'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
35'
35'
Баккер Данни наказан за толчок Перейро Гастон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
Мален Дониэлл из команды ПСВ в офсайде
34'
33'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
Шанс! Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
31'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
31'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
29'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
29'
29'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Исима-Мирен Николя
28'
Гудмундссон Альберт наказан за толчок Мейерс Арон
27'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Исима-Мирен Николя дергает за футболку соперника (это был Йонсен Бьорн) и рефери назначает пенальти!
26'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
26'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Ром Элой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
25'
Ром Элой отбил мяч на угловой после удара Бекер Шеральдо из штрафной площади.
25'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Судья сигнализирует, что Мален Дониэлл из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Thijmen Goppel
24'
Выглядело как неплохой момент. Бергвейн Стевен из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
Абденассер Кайати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
21'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
21'
21'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Лосано Ирвин получил травму и заменен. Мален Дониэлл выходит на поле.
19'
Перейро Гастон коснулся мяча рукой.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Иммерс Лекс сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
16'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
16'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
15'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
15'
14'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
14'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
11'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
9'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Ром Элой держит все под контролем
8'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
7'
7'
7'
6'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
6'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ариас Сантьяго и Бергвейн Стевен из команды ПСВ.
5'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Серж Канон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Почти гол! Бекер Шеральдо пробил головой по воротам, но Ром Элой спас!
5'
Баккер Данни выбил мяч подальше от ворот.
4'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
4'
2'
2'
Плохо сыграл Серж Канон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
2'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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