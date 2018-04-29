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Стадион: Зрители: 14031
АДО Ден Хааг
3:3
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
11' Гол
Лосано Ирвин
1:1
16' Гол
Йонсен Бьорн
2:1
27' Пенальти
Abdenasser El Khayati
45' Желтая карточка
Ариас Сантьяго
2:2
58' Гол
Перейро Гастон
3:2
72' Гол
Йонсен Бьорн
85' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
3:3
85' Гол
Перейро Гастон
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
95'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
95'
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Офсайд
94'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Мален Дониэлл из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

93'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Рамселар Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Серж Канон наказан за толчок Мален Дониэлл
93'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
93'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Indy Groothuizen выбегает и ловит мяч
91'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
89'
Удар от ворот произведет ПСВ
Угловой
89'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
88'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
87'
Перейро Гастон из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
86'
Бергвейн Стевен наказан за толчок Мейерс Арон
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Перейро Гастон забивает!
85'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
Желтая карточка
85'
Глупую желтую получил Бёгелсдейк Том за то, что отбил ногой мяч после свистка
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
85'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Йонсен Бьорн
83'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
83'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
82'
ШАНС! Мален Дониэлл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
81'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
81'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Гудмундссон Альберт уходит с поля и его заменяет Ламмерс Сэм
79'
Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Рамселар Барт
79'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает пас партнеру.
78'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
76'
Тактическая замена. Бекер Шеральдо уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
76'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет ПСВ
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
Ром Элой не дал случится голу! Йонсен Бьорн должен был забивать, но Ром Элой сделал отличный сейв
71'
Плохо сыграл Хендрикс Йоррит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
70'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Indy Groothuizen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
70'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
70'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
68'
Должен был быть гол! Бергвейн Стевен имел отличный шанс, но Indy Groothuizen не дал голу состоятся!
68'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
68'
Фалкенбург Эрик наказан за толчок Росарио Пабло
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
67'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
66'
Шанс! Росарио Пабло из команды ПСВ пробил головой, но мимо
66'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
66'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
65'
Перейро Гастон из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
Офсайд
64'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
63'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
61'
Ариас Сантьяго наказан за толчок Мейерс Арон
60'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Шваб Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О О О Л - Перейро Гастон из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
58'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
58'
Росарио Пабло из команды ПСВ подал угловой слева.
58'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
57'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Шанс! Росарио Пабло из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
55'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
53'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
53'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
52'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
52'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Удар от ворот произведет ПСВ
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
50'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
Фол, нарушение
48'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Исима-Мирен Николя
48'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
48'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
Офсайд
46'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
46'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Шваб Даниэль
Желтая карточка
47'
Ариас Сантьяго получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
47'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ариас Сантьяго нырнул в штрафной. Спорно!
47'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
45'
Шваб Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бергвейн Стевен мяча так и не получил
41'
Удар от ворот произведет ПСВ
41'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Плохо сыграл Бренет Джошуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали
39'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
39'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет ПСВ
38'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
38'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
38'
Indy Groothuizen не дал случится голу! Гудмундссон Альберт должен был забивать, но Indy Groothuizen сделал отличный сейв
38'
ШАНС! Гудмундссон Альберт вышел один-на-один с голкипером...
37'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
36'
Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
35'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Баккер Данни наказан за толчок Перейро Гастон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
34'
Мален Дониэлл из команды ПСВ в офсайде
34'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет ПСВ
31'
Шанс! Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
31'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
31'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
29'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Исима-Мирен Николя
Фол, нарушение
28'
Гудмундссон Альберт наказан за толчок Мейерс Арон
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Исима-Мирен Николя дергает за футболку соперника (это был Йонсен Бьорн) и рефери назначает пенальти!
26'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
26'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Ром Элой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
25'
Ром Элой отбил мяч на угловой после удара Бекер Шеральдо из штрафной площади.
Угловой
25'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Мален Дониэлл из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Thijmen Goppel
24'
Выглядело как неплохой момент. Бергвейн Стевен из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
Абденассер Кайати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
23'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
21'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Лосано Ирвин получил травму и заменен. Мален Дониэлл выходит на поле.
Фол, нарушение
19'
Перейро Гастон коснулся мяча рукой.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Иммерс Лекс сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
16'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
16'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет ПСВ
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
15'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Удар от ворот произведет ПСВ
14'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
14'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
11'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
Офсайд
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
9'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Ром Элой держит все под контролем
8'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
7'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
7'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
6'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ариас Сантьяго и Бергвейн Стевен из команды ПСВ.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Серж Канон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Почти гол! Бекер Шеральдо пробил головой по воротам, но Ром Элой спас!
5'
Баккер Данни выбил мяч подальше от ворот.
4'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
4'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
2'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
2'
Плохо сыграл Серж Канон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
2'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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