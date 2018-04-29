Стадион: Рат Верлег Зрители: 18456
1:0
6' ГолPaolo Fernandes
12' Желтая карточкаKik Pierie
2:0
12' ГолТе Вреде Митчелл
3:0
47' ГолМари Пабло
69' Желтая карточкаХег Даниэль
77' Желтая карточкаArno Verschueren
Второй тайм
93'
НАК Бреда заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
93'
93'
Верман Хенк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
92'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Рохас Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Шмидт Доке
92'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хансен Мартин выбил мяч подальше от ворот.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
91'
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
89'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
89'
Denzel Dumfries предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Отличные скиллы показывает Тасенде Хосе, обводя своих соперников
88'
Умар Садик из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Агйепонг Томас мяча так и не получил
88'
88'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мари Пабло из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
87'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
86'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
84'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
84'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
83'
83'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
83'
83'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Верман Хенк нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
81'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
78'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Агйепонг Томас
78'
78'
Шмидт Доке навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
77'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал своей команде штрафной
76'
Верман Хенк из команды Херенвен играет слишком грубо. Мари Пабло оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Шмидт Доке
75'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
74'
Зенели Арбер пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
74'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
72'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
72'
Торсби Мортен пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел ловит мяч
72'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
72'
71'
71'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
69'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи
69'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
68'
68'
Paolo Fernandes получил травму и заменен. Агйепонг Томас выходит на поле.
67'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
66'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Опасность предотвращена - Тасенде Хосе из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Рохас Марко из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
65'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
Нийхолт Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
64'
64'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Влут Рай
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Нийхолт Джанлука заработал фол
61'
61'
61'
61'
Кох Менно нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
60'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
59'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Вауденберг Лукас оказался на газоне.
59'
58'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
57'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
Эль-Алуши Мунир нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
56'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 18456 болельщиков
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Гучаннеджад Реза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
51'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
51'
51'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
50'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
49'
Кох Менно наказан за толчок Гучаннеджад Реза
47'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мари Пабло из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
47'
47'
Denzel Dumfries из команды Херенвен играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
47'
47'
47'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
46'
45'
45'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
44'
43'
43'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
43'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
41'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Судья сигнализирует, что Arno Verschueren из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
40'
ШАНС! Тасенде Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
40'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
39'
37'
37'
ШАНС! Гучаннеджад Реза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
36'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
36'
35'
35'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
33'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мари Пабло
33'
33'
33'
Торсби Мортен наказан за толчок Гарсия Мануэль II
32'
Гучаннеджад Реза нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
32'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Denzel Dumfries наказан за толчок Мари Пабло
30'
30'
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
29'
29'
29'
Бертрамс Найджел отбил мяч на угловой после удара Зенели Арбер из штрафной площади.
29'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
27'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
26'
26'
25'
Ван Амерсфоорт Пелле мяч отрикошетил от ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
23'
Кох Менно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Тактическая замена. Kik Pierie уходит с поля и его заменяет Вауденберг Лукас
23'
Kik Pierie наказан за толчок Paolo Fernandes
22'
22'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
19'
Шанс! Мари Пабло из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
19'
18'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
НАК Бреда нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
13'
Отличный гол забил Те Вреде Митчелл
12'
ГОООООЛ - Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда забивает из-за штрафной площади
12'
Kik Pierie получил желтую карточку от судьи
12'
Судья свистит. Kik Pierie атаковал сзади соперника. Это Paolo Fernandes заработал своей команде штрафной
11'
Опасность предотвращена - Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
8'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
8'
Denzel Dumfries наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
7'
Отличный гол забил Paolo Fernandes
6'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Paolo Fernandes из команды НАК Бреда переиграл вратаря дальним ударом!
6'
5'
ШАНС! Гарсия Мануэль II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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