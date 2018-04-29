  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18456
НАК Бреда
3:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
6' Гол
Paolo Fernandes
12' Желтая карточка
Kik Pierie
2:0
12' Гол
Те Вреде Митчелл
3:0
47' Гол
Мари Пабло
69' Желтая карточка
Хег Даниэль
77' Желтая карточка
Arno Verschueren
90'+3
Второй тайм
93'
НАК Бреда заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Удар от ворот произведет НАК Бреда

93'
Верман Хенк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
92'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Плохо сыграл Мари Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
Рохас Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Шмидт Доке
92'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хансен Мартин выбил мяч подальше от ворот.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
91'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
90'
Удар от ворот произведет Херенвен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
89'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
89'
Denzel Dumfries предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Отличные скиллы показывает Тасенде Хосе, обводя своих соперников
88'
Умар Садик из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Агйепонг Томас мяча так и не получил
88'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мари Пабло из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
87'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
87'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
86'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
84'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
84'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
83'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
83'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
83'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
83'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
82'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Верман Хенк нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
81'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Агйепонг Томас
78'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Шмидт Доке навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал своей команде штрафной
Офсайд
76'
Верман Хенк из команды Херенвен играет слишком грубо. Мари Пабло оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Шмидт Доке
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
74'
Зенели Арбер пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
74'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
72'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
72'
Торсби Мортен пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел ловит мяч
72'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
72'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
69'
Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
68'
Удар от ворот произведет Херенвен
68'
Paolo Fernandes получил травму и заменен. Агйепонг Томас выходит на поле.
67'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
66'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Опасность предотвращена - Тасенде Хосе из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
66'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
65'
Рохас Марко из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
65'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
65'
Нийхолт Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
64'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Влут Рай
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Нийхолт Джанлука заработал фол
61'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кох Менно нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
Фол, нарушение
59'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Вауденберг Лукас оказался на газоне.
59'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
58'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Плохо сыграл Мари Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
Эль-Алуши Мунир нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
56'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 18456 болельщиков
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
55'
Гучаннеджад Реза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
51'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Херенвен
51'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
Угловой
51'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
50'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
49'
Кох Менно наказан за толчок Гучаннеджад Реза
47'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мари Пабло из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
47'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Denzel Dumfries из команды Херенвен играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
45'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
43'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
41'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Arno Verschueren из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Удар от ворот произведет Херенвен
40'
ШАНС! Тасенде Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
40'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
37'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
37'
ШАНС! Гучаннеджад Реза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
36'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
36'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
35'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мари Пабло
33'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Торсби Мортен наказан за толчок Гарсия Мануэль II
32'
Гучаннеджад Реза нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
32'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
30'
Denzel Dumfries наказан за толчок Мари Пабло
30'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
29'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
29'
Бертрамс Найджел отбил мяч на угловой после удара Зенели Арбер из штрафной площади.
29'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
28'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
27'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Плохо сыграл Мари Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
25'
Ван Амерсфоорт Пелле мяч отрикошетил от ворот
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кох Менно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Тактическая замена. Kik Pierie уходит с поля и его заменяет Вауденберг Лукас
Фол, нарушение
23'
Kik Pierie наказан за толчок Paolo Fernandes
22'
Удар от ворот произведет Херенвен
22'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Удар от ворот произведет Херенвен
19'
Шанс! Мари Пабло из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
19'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
18'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
16'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
НАК Бреда нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Отличный гол забил Те Вреде Митчелл
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда забивает из-за штрафной площади
Желтая карточка
12'
Kik Pierie получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Kik Pierie атаковал сзади соперника. Это Paolo Fernandes заработал своей команде штрафной
11'
Опасность предотвращена - Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
11'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
Фол, нарушение
8'
Denzel Dumfries наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
7'
Отличный гол забил Paolo Fernandes
6'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Paolo Fernandes из команды НАК Бреда переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Удар от ворот произведет Херенвен
5'
ШАНС! Гарсия Мануэль II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
1'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация