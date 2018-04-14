Стадион: Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив МоскваДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 29 минут, которая состоится 30.04.2018.
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Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва
Краснодар
47.5% (57)
Ничья:
28.3% (34)
Локомотив Москва
24.2% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
27.5% (33)
1:1 Ничья:
24.2% (29)
1:2 Локомотив Москва:
13.3% (16)
1:0 Краснодар:
12.5% (15)
0:1 Локомотив Москва:
2.5% (3)
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