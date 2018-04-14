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Ростов
 
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Тосно
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Тосно

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 39 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Ростов - Тосно
Ростов
82.3% (79)
Ничья:
12.5% (12)
Тосно
5.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
30.2% (29)
Ростов:
28.1% (27)
Ростов:
15.6% (15)
Ничья:
6.3% (6)
Ничья:
5.2% (5)
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