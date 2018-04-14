  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Зенит
 
Позже
ЦСКА Москва
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Зенит
55.3% (63)
Ничья:
29.8% (34)
ЦСКА Москва
14.9% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
28.1% (32)
Ничья:
23.7% (27)
Зенит:
9.6% (11)
ЦСКА Москва:
7% (8)
Ничья:
3.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация