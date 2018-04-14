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Стадион: Санкт-Петербург
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Зенит (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.04.2018 Арсенал Тула 3:3 Зенит ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок
- 02.05.2016 ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок
- 03.04.2016 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.09.2015 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 05.04.2015 Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.11.2014 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 15.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 02.02.2014 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок
- 18.10.2013 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.07.2013 ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок
- 26.11.2012 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.08.2012 ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.04.2012 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.03.2012 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 06.08.2011 ЦСКА Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
- 20.04.2011 Зенит 0:2 ЦСКА Москва Кубок
- 10.04.2011 Зенит 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|40 - 17
|57
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 22
|51
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|47 - 31
|50
|4.
|Зенит
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|40 - 20
|49
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|42 - 29
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|7.
|Уфа
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 30
|36
|8.
|Урал
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|31 - 29
|36
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|31 - 24
|35
|10.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 34
|34
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|26 - 29
|33
|12.
|Амкар
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Ростов
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|24 - 26
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|29 - 49
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|22 - 45
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|16 - 47
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА МоскваДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 10 минут, которая состоится 29.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Зенит
55.3% (63)
Ничья:
29.8% (34)
ЦСКА Москва
14.9% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
28.1% (32)
1:1 Ничья:
23.7% (27)
1:0 Зенит:
9.6% (11)
1:2 ЦСКА Москва:
7% (8)
2:2 Ничья:
3.5% (4)
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