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Стадион:
Динамо Москва
 
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Рубин
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
Динамо Москва
33% (36)
Ничья:
48.6% (53)
Рубин
18.3% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.6% (41)
Динамо Москва:
16.5% (18)
Рубин:
13.8% (15)
Динамо Москва:
9.2% (10)
Ничья:
7.3% (8)
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