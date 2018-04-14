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Стадион: Арена Химки
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Предыдущие игры
Динамо Москва (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
Рубин (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Рубин: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.04.2016 Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.09.2015 Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 30.11.2014 Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 27.10.2014 Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
- 23.03.2014 Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 26.09.2013 Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 01.12.2012 Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига
- 12.08.2012 Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.05.2012 Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок
- 07.04.2012 Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
- 26.11.2011 Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.10.2011 Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
- 14.06.2011 Рубин 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 13.11.2010 Динамо Москва 2:2 Рубин Премьер-лига
- 24.07.2010 Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 23.08.2009 Динамо Москва 0:3 Рубин Премьер-лига
- 19.04.2009 Рубин 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 14.09.2008 Рубин 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 25.04.2008 Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|40 - 17
|57
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 22
|51
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|47 - 31
|50
|4.
|Зенит
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|40 - 20
|49
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|42 - 29
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|7.
|Уфа
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 30
|36
|8.
|Урал
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|31 - 29
|36
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|31 - 24
|35
|10.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 34
|34
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|26 - 29
|33
|12.
|Амкар
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Ростов
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|24 - 26
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|29 - 49
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|22 - 45
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|16 - 47
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - РубинДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 29 минут, которая состоится 30.04.2018.
Новости матча
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"Эвертон" интересуется Азмуном — 20:33
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
Динамо Москва
33% (36)
Ничья:
48.6% (53)
Рубин
18.3% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.6% (41)
2:1 Динамо Москва:
16.5% (18)
1:2 Рубин:
13.8% (15)
1:0 Динамо Москва:
9.2% (10)
2:2 Ничья:
7.3% (8)
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