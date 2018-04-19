Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Урал

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Стадион: Ахмат-Арена
Предыдущие игры
Ахмат (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
Урал (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал Премьер-лига
- 30.10.2016 Урал 1:4 Ахмат Премьер-лига
- 19.03.2016 Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
- 28.08.2015 Урал 3:3 Ахмат Премьер-лига
- 30.05.2015 Ахмат 1:3 Урал Премьер-лига
- 29.08.2014 Урал 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 14.03.2014 Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига
- 19.10.2013 Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|40 - 17
|57
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 22
|51
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|47 - 31
|50
|4.
|Зенит
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|40 - 20
|49
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|42 - 29
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|7.
|Уфа
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 30
|36
|8.
|Урал
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|31 - 29
|36
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|31 - 24
|35
|10.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 34
|34
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|26 - 29
|33
|12.
|Амкар
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Ростов
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|24 - 26
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|29 - 49
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|22 - 45
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|16 - 47
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - УралДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 59 минут, которая состоится 30.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ахмат - Урал
Ахмат
59.6% (68)
Ничья:
28.1% (32)
Урал
12.3% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ахмат:
28.1% (32)
1:1 Ничья:
25.4% (29)
2:1 Ахмат:
18.4% (21)
1:2 Урал:
6.1% (7)
2:0 Ахмат:
4.4% (5)
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