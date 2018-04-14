Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - СКА-Хабаровск

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Уфа (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 22.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 25.03.2018 Уфа 3:0 Металлург Аша ТМК
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 24.02.2018 Уфа 2:1 Ред Эрроуз ТМК
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Уфа 3:1 Вентспилс ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:1 Чукарички ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:0 Лиепая ТМК
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 03.02.2018 Уфа 2:3 Слован Либерец ТМК
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 22.01.2018 Алки Ороклинис 0:7 Уфа ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.03.2018 СКА-Хабаровск 1:0 КамАЗ ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа Премьер-лига
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск Товарищеские матчи. Клубы
- 28.10.2015 Уфа 1:0 СКА-Хабаровск Кубок
- 09.04.2014 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
- 10.09.2013 Уфа 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 19.05.2013 СКА-Хабаровск 0:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
- 22.10.2012 Уфа 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|40 - 17
|57
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 22
|51
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|47 - 31
|50
|4.
|Зенит
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|40 - 20
|49
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|42 - 29
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|7.
|Уфа
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 30
|36
|8.
|Урал
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|31 - 29
|36
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|31 - 24
|35
|10.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 34
|34
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|26 - 29
|33
|12.
|Амкар
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Ростов
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|24 - 26
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|29 - 49
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|22 - 45
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|16 - 47
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - СКА-ХабаровскДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 59 минут, которая состоится 30.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа
92.7% (102)
Ничья:
4.5% (5)
СКА-Хабаровск
2.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уфа:
36.4% (40)
2:0 Уфа:
32.7% (36)
2:1 Уфа:
13.6% (15)
1:1 Ничья:
4.5% (5)
3:1 Уфа:
2.7% (3)
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