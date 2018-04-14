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Уфа
 
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СКА-Хабаровск
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - СКА-Хабаровск

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 59 минут, которая состоится 30.04.2018.
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Прогнозы на матч Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа
92.7% (102)
Ничья:
4.5% (5)
СКА-Хабаровск
2.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
36.4% (40)
Уфа:
32.7% (36)
Уфа:
13.6% (15)
Ничья:
4.5% (5)
Уфа:
2.7% (3)
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