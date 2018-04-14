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Стадион:
Амкар
 
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Спартак Москва
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Прогнозы на матч Амкар - Спартак Москва
Амкар
10.6% (11)
Ничья:
15.4% (16)
Спартак Москва
74% (77)

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Спартак Москва:
26% (27)
Спартак Москва:
20.2% (21)
Спартак Москва:
18.3% (19)
Ничья:
11.5% (12)
Спартак Москва:
4.8% (5)
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