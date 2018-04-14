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Амкар (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.04.2018 Тосно 0:2 Амкар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Спартак Москва 1:1 Тосно К
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Амкар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар Премьер-лига
- 13.05.2017 Амкар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 12.03.2016 Спартак Москва 2:1 Амкар Премьер-лига
- 22.08.2015 Амкар 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.05.2015 Спартак Москва 3:3 Амкар Премьер-лига
- 30.08.2014 Амкар 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.05.2014 Спартак Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 26.08.2013 Амкар 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.04.2013 Спартак Москва 2:0 Амкар Премьер-лига
- 29.09.2012 Амкар 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 11.09.2011 Амкар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 08.05.2011 Спартак Москва 1:2 Амкар Премьер-лига
- 24.09.2010 Спартак Москва 2:2 Амкар Премьер-лига
- 02.05.2010 Амкар 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 04.10.2009 Амкар 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 23.05.2009 Спартак Москва 5:1 Амкар Премьер-лига
- 17.08.2008 Амкар 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 06.04.2008 Спартак Москва 1:1 Амкар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|40 - 17
|57
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 22
|51
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|47 - 31
|50
|4.
|Зенит
|Заявка
|27
|13
|10
|4
|40 - 20
|49
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|42 - 29
|47
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|7.
|Уфа
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 30
|36
|8.
|Урал
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|31 - 29
|36
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|31 - 24
|35
|10.
|Ахмат
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 34
|34
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|26 - 29
|33
|12.
|Амкар
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|18 - 28
|31
|13.
|Ростов
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|24 - 26
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|29 - 49
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|22 - 45
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|16 - 47
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Спартак МоскваДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 38 минут, которая состоится 29.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Спартак Москва
Амкар
10.6% (11)
Ничья:
15.4% (16)
Спартак Москва
74% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
26% (27)
0:2 Спартак Москва:
20.2% (21)
0:1 Спартак Москва:
18.3% (19)
1:1 Ничья:
11.5% (12)
1:3 Спартак Москва:
4.8% (5)
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