Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Сибирь

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Оренбург (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФПД
- 21.04.2018 Оренбург 4:3 Динамо СПб ФПД
- 15.04.2018 Шинник 0:0 Оренбург ФПД
- 11.04.2018 Оренбург 3:0 Волгарь ФПД
- 07.04.2018 ФК Химки 0:1 Оренбург ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Оренбург 3:0 Олимпиец ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
Сибирь (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 28.04.2018 Авангард Курск 0:0 Сибирь ФПД
- 21.04.2018 Сибирь 0:2 Тюмень ФПД
- 15.04.2018 Динамо СПб 1:1 Сибирь ФПД
- 11.04.2018 Сибирь 3:0 Шинник ФПД
- 07.04.2018 Волгарь 0:0 Сибирь ФПД
- 31.03.2018 Сибирь 2:0 ФК Химки ФПД
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Олимпиец 1:1 Сибирь ФПД
- 04.03.2018 Сибирь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Сибирь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 12.11.2017 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.11.2017 Сибирь 3:1 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Сибирь 3:0 Балтика ФПД
- 21.10.2017 Тамбов 4:1 Сибирь ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Сибирь 0:2 Авангард Курск ФПД
- 30.09.2017 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Сибирь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 10.05.2016 Сибирь 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 25.10.2015 Оренбург 2:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 14.11.2014 Сибирь 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 19.07.2014 Оренбург 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 16.03.2014 Оренбург 0:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 12.08.2013 Сибирь 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 14.10.2011 Сибирь 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 04.06.2011 Оренбург 2:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|24
|5
|6
|55 - 25
|77
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|35
|24
|4
|7
|57 - 21
|76
|3.
|Енисей
|Заявка
|35
|23
|5
|7
|62 - 28
|74
|4.
|Тамбов
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|52 - 34
|61
|5.
|Балтика
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|40 - 31
|60
|6.
|Сибирь
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|37 - 27
|53
|7.
|Шинник
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|43 - 42
|51
|8.
|Динамо СПб
|Заявка
|35
|12
|15
|8
|46 - 42
|51
|9.
|Кубань
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|39 - 39
|44
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|31 - 42
|43
|12.
|Волгарь
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 40
|42
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 59
|38
|14.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 41
|37
|15.
|Олимпиец
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|33 - 48
|37
|16.
|Тюмень
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|37 - 47
|36
|17.
|Луч-Энергия
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 49
|36
|18.
|Зенит-2
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|39 - 56
|34
|19.
|Томь
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 53
|34
|20.
|Факел
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|22 - 49
|29
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - СибирьДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 34 минуты, которая состоится 02.05.2018.
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Прогнозы на матч Оренбург - Сибирь
Оренбург
86.9% (73)
Ничья:
7.1% (6)
Сибирь
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Оренбург:
34.5% (29)
2:0 Оренбург:
28.6% (24)
2:1 Оренбург:
16.7% (14)
1:1 Ничья:
4.8% (4)
1:2 Сибирь:
2.4% (2)
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