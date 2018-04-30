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Оренбург
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Сибирь

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 34 минуты, которая состоится 02.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - Сибирь
Оренбург
86.9% (73)
Ничья:
7.1% (6)
Сибирь
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
34.5% (29)
Оренбург:
28.6% (24)
Оренбург:
16.7% (14)
Ничья:
4.8% (4)
Сибирь:
2.4% (2)
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